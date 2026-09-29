Chính xác

Thông thường, dún đá sẽ được sơ chế sạch rồi luộc sơ trước khi biến tấu thành các món khác để giữ nguyên được độ mọng nước, tươi ngon.

Dún đá luộc xong có thể chế biến thành nhiều món, đơn giản nhất là xào tỏi hoặc luộc chấm với muối lạc, vừng. Cầu kỳ hơn, người ta dùng dún đá làm nộm nhưng được ưa chuộng và nhận xét ngon hơn cả là dún đá ăn cùng nước riêu cua (giấm cua).

Để làm riêu cua ngon, người dân Ninh Bình thường sử dụng nguyên liệu chính là cua đồng tự nhiên, giúp món ăn có độ ngọt thanh và dậy mùi thơm tự nhiên.

Cua mua về được sơ chế sạch, đem xay và lọc lấy nước cốt. Sau đó, người ta đun sôi nước cua lên, để lửa liu riu sao cho gạch cua nổi lên thành từng mảng rồi vớt ra.

Gạch cua đem phi thơm cùng hành khô, cho lẫn vào nồi riêu cua (hoặc chừa lại một ít để chấm riêng), nêm thêm chút mẻ, cà chua và gia vị, nếm thử thấy vừa ăn là được.

Dún đá đem chần sơ, nhúng trực tiếp vào nước dùng hoặc có thể chấm kèm riêu cua chưng, ăn vừa có vị tươi mát, chua thanh, vừa đậm đà, béo ngậy khá lạ miệng.