Chính xác

Sâu chít là ấu trùng của một loài côn trùng thường sống trong thân cây chít (hay còn gọi là cây đót) mọc trên rừng. Chúng thường cắn đục thân cây làm cây ngừng sinh trưởng. Sâu chít được tìm thấy nhiều ở vùng Tây Bắc.

Sâu chít tươi thường được chế biến thành nhiều món ăn như rang, nướng, rán trứng, xào lá chanh…

Tùy nhu cầu thưởng thức mà người dân có thể sử dụng sâu chít tươi hoặc phơi/sấy khô, làm nguyên liệu ngâm rượu.

Không chỉ được chế biến thành nhiều món ngon, sâu chít còn được xem như “thần dược”, thuốc bổ vì mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Theo Đông y, sâu chít có vị cam, tính ấm, có tác dụng bổ phế, ích thận, an thần, thường được dùng để chữa chứng thận âm dương lưỡng hư.

Sâu chít cũng được dùng để hỗ trợ chữa các bệnh như ho, suyễn, thổ huyết, mang lại hiệu quả trong việc điều trị chứng thận dương suy vi. Nhiều người còn tin sâu chít giúp tăng cường sinh lực, ví chúng như “thần dược phòng the”.

Theo bác sĩ Hoàng Sầm - Chủ tịch Viện Y học Bản địa Việt Nam, tính đến hiện tại chưa có công trình khoa học nào khẳng định sâu chít có tác dụng tăng cường sinh lý nhưng nhiều người vẫn tin và truyền tai nhau công dụng cường dương, tráng khí của loài sâu này.

Tuy nhiên, sâu chít có giá trị dinh dưỡng cao vì 30% cơ thể chúng là protein. Sâu chít còn chứa 17 loại amino acid cần thiết cho sự phát triển của cơ thể với hàm lượng cao gấp 3 lần đông trùng hạ thảo. Vì vậy, có thể sử dụng sâu chít làm món ăn bồi bổ sức khỏe nhưng không nên lạm dụng để tránh gây dị ứng, sốc phản vệ.