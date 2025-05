Bộ Công an vừa có báo cáo giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về đề xuất bỏ tử hình với tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, sản xuất thuốc giả.

Với tội tham ô, hối lộ, Bộ Công an cho biết thực tiễn tội danh này đã được đa số các nước trên thế giới không quy định hình phạt tử hình hoặc đang có xu hướng bỏ hình phạt tử hình. Thứ hai, nhiều nước yêu cầu Việt Nam phải cam kết không áp dụng hình phạt tử hình với những vụ án về tham nhũng, chức vụ. Thứ ba, những tội này không phải là "tội ác", không xâm phạm đến tính mạng con người, không xâm phạm trực tiếp đến và chủ thể đặc biệt là an ninh quốc gia. Thứ tư, việc không áp dụng hình phạt tử hình và thay bằng tù chung thân không xét giảm án vẫn bảo đảm tính răn đe vì hình phạt tù chung thân không xét giảm án cũng là hình phạt đặc biệt nghiêm khắc, tước đi sự tự do vĩnh viễn của một con người.

Với tội sản xuất thuốc giả, Bộ Công an nêu rõ trên cơ sở đề án liên quan đến tử hình mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình, Bộ Chính trị đã cơ bản thống nhất với giải pháp trong đề án. Theo đó việc thu hẹp hình phạt tử hình tiếp tục được nghiên cứu, trong đó có việc nghiên cứu kỹ lưỡng để bỏ hình phạt đối với tội này. Bộ Công an nêu rõ thực tiễn xét xử cho thấy chủ yếu là giả nhãn mác, thuốc kém chất lượng, không có tác dụng chữa bệnh... rất khó xác định có gây chết người hay không để áp dụng hình phạt tử hình. Do vậy, trên thực tế chưa có trường hợp nào bị tuyên án tử hình về tội danh này.