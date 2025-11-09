Theo ông Lê Trí Thông - Giám đốc điều hành nhà máy của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (Vinacoco), nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Hố Nai (phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) vừa được đầu tư dây chuyền vô trùng tự động hóa hoàn toàn.

“Chúng tôi muốn sản phẩm đến tay người tiêu dùng, dù ở Việt Nam hay nước ngoài, đều giữ được độ giòn mát và hương thơm tự nhiên như vừa mới lấy ra từ trái dừa”, ông Thông chia sẻ.

Toàn bộ quy trình, từ chiết rót đến đóng gói đều được vận hành khép kín và tự động hóa, giúp giảm tối đa rủi ro nhiễm khuẩn và tiết kiệm nhân công.

Ông Thông hướng dẫn nhân viên điều khiển dây chuyền vô trùng. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Thông cho hay, nếu trước đây một hệ thống cần khoảng 40 công nhân, thì nay chỉ cần 5-6 người vận hành là có thể đảm bảo năng suất khoảng 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm.

Nhờ ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm vốn xuất phát từ món ăn dân dã nay đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và nhiều nước châu Âu. Ở những thị trường này, người tiêu dùng nước ngoài ưa chuộng nhờ đặc tính tự nhiên, ít đường, phù hợp xu hướng ăn uống lành mạnh.

“Ở Việt Nam, thạch dừa thường chỉ được coi là đồ ăn vặt vui miệng. Nhưng ở nước ngoài, nó được đánh giá cao về độ tự nhiên và lợi ích cho sức khỏe”, ông Thông chia sẻ.

Thạch dừa vốn là món ăn quen thuộc trong những quán chè dân dã, ít khi được xem là sản phẩm có giá trị xuất khẩu. Nhờ sự đầu tư bài bản về công nghệ và đảm bảo chất lượng, sản phẩm này hiện có mặt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều nước châu Âu. Ở các thị trường này, sản phẩm được ưa chuộng như một món giải khát tự nhiên, ít đường, phù hợp xu hướng ăn uống lành mạnh.

“Ở Việt Nam, thạch dừa thường được xem là món ăn vặt. Nhưng với khách hàng quốc tế, đó là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và phù hợp lối sống lành mạnh”, ông Thông nói.

Để đáp ứng khẩu vị từng thị trường, nhà máy không chỉ sản xuất thạch dừa truyền thống mà còn phát triển nhiều dòng mới. Các lô hàng đều phải vượt qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, đạt chuẩn HACCP, ISO 22000 cùng tiêu chuẩn nhập khẩu riêng của từng quốc gia.

“Điều quan trọng nhất không phải là bán được bao nhiêu, mà là mỗi lô hàng đều đạt chuẩn và tạo niềm tin. Một khi đã đạt được uy tín, thị trường sẽ mở rộng”, vị giám đốc khẳng định.

Không chỉ đầu tư công nghệ, doanh nghiệp này cho biết đang triển khai hệ thống điện mặt trời và tuần hoàn nước để giảm phát thải trong sản xuất.

Nhờ công nghệ hiện đại, chỉ cần vài công nhân điều khiển hệ thống tự động hóa. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Dù thạch dừa không phải nhóm nông sản chủ lực của tỉnh, nhưng việc doanh nghiệp đưa sản phẩm OCOP mang bản sắc vùng miền vươn ra quốc tế phù hợp với định hướng nâng tầm nông sản Đồng Nai và nông sản Việt trên thị trường toàn cầu”.