Hai bên đồng thời hướng đến mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận các chứng chỉ nghề nghiệp ngay trong quá trình học tập tại đại học.

Quang cảnh buổi làm việc

Giai đoạn 2017-2025 ghi dấu nhiều kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và ICAEW, đặc biệt thông qua Chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh tích hợp Chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB.

Theo đó, Viện Kế toán - Kiểm toán, Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị đại học tiên phong tại Việt Nam tích hợp ICAEW CFAB vào chương trình đào tạo. Đây cũng là đơn vị tích hợp đầy đủ cả 6 học phần CFAB, trong đó các kỳ thi ICAEW là yêu cầu bắt buộc và việc hoàn thành chứng chỉ ICAEW CFAB là một trong những điều kiện tốt nghiệp của chương trình.

Giai đoạn 2017-2026, đã có gần 1000 sinh viên tham gia chương trình CFAB tích hợp, gần 500 sinh viên hoàn thành chứng chỉ, với tỷ lệ vượt qua các kỳ thi CFAB duy trì ở mức gần 100%; nhiều sinh viên đạt điểm tuyệt đối 100/100. Sinh viên của chương trình cũng ghi nhận tỷ lệ chuyển tiếp lên chứng chỉ ACA cao và số lượng cựu sinh viên đạt chứng chỉ ACA nổi bật trong nhóm các đối tác đại học của ICAEW tại Việt Nam.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả của mô hình kết hợp giữa đào tạo đại học và chuẩn nghề nghiệp quốc tế, giúp sinh viên không chỉ được trang bị nền tảng kiến thức chuyên môn mà còn sớm tiếp cận các tiêu chuẩn nghề nghiệp được công nhận rộng rãi, qua đó nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

GS.TS Nguyễn Hữu Ánh - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cùng đại diện ICAEW trao đổi tại buổi làm việc

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, GS.TS Nguyễn Hữu Ánh - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cùng đại diện ICAEW đã trao đổi về những định hướng nhằm tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trong giai đoạn tới, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường sự gắn kết giữa chương trình đại học với các chuẩn nghề nghiệp quốc tế.

Hai bên tập trung thảo luận khả năng nâng cấp mô hình tích hợp hiện nay, gia tăng số học phần được công nhận, miễn trừ ở cấp độ ICAEW Certificate Level; đồng thời nghiên cứu tích hợp hai học phần thuộc ACA Professional Level đối với khóa tuyển sinh năm 2026 và thêm hai học phần đối với khóa tuyển sinh năm 2027.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về khả năng đưa một số học phần thuộc ICAEW Certificate Level vào các chương trình đào tạo khác của Viện Kế toán - Kiểm toán, đồng thời nghiên cứu mở rộng mô hình tích hợp ICAEW tới những đơn vị và chương trình đào tạo phù hợp khác tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Các định hướng này mở ra khả năng đưa chuẩn nghề nghiệp quốc tế đi sâu hơn vào chương trình đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên rút ngắn hành trình tiếp cận các chứng chỉ nghề nghiệp chuyên sâu, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa kiến thức học thuật với năng lực nghề nghiệp thực tiễn.

Lãnh đạo hai đơn vị trao quà và chụp ảnh lưu niệm

Với những kết quả được xây dựng trong giai đoạn 2017-2026, Đại học Kinh tế Quốc dân và ICAEW tiếp tục mở ra những định hướng mới. Trong đó, việc nghiên cứu nâng cấp và mở rộng mô hình tích hợp các chuẩn nghề nghiệp quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kế toán - kiểm toán, mà còn tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.

(Nguồn: ICAEW)