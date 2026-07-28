Đại học Trà Vinh (TVU) vừa được Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) công nhận thêm 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA, gồm Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Bác sĩ Y khoa và Điều dưỡng (tái đánh giá) thuộc Trường Y - Dược.

Kết quả này nâng tổng số chương trình đào tạo của TVU đạt kiểm định quốc tế lên 29 chương trình, tiếp tục đưa nhà trường vào nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có nhiều chương trình đạt chuẩn quốc tế AUN-QA, FIBAA và ABET.

Theo báo cáo đánh giá, các chương trình được kiểm định đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và hệ thống đảm bảo chất lượng.

Đoàn đánh giá cũng ghi nhận sự gắn kết giữa chương trình đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động. Điều này được thể hiện qua tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ở mức cao, sự đánh giá tích cực từ nhà tuyển dụng, cùng các kết quả về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chính sách hỗ trợ người học.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh, cho biết việc có 29 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, FIBAA và ABET là minh chứng cho chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng và người học làm trung tâm.

Theo ông Hòa, kiểm định quốc tế không phải là đích đến mà là động lực để nhà trường liên tục cải tiến chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực giảng viên và tăng cường kết nối với doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

"Mỗi chương trình đạt chuẩn quốc tế sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho sinh viên trong học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật và phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập toàn cầu", ông Hòa nhấn mạnh.

Ký túc xá sinh viên TVU

Đến tháng 7/2026, TVU có 29 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, gồm: 11 chương trình đạt chuẩn FIBAA (châu Âu): Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Luật, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản lý Thể dục thể thao, Quản trị Văn phòng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Y tế và Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

14 chương trình đạt chuẩn AUN-QA (Đông Nam Á): Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Dược học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Bác sĩ Y khoa, Ngôn ngữ Khmer, Công nghệ thực phẩm, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Ngôn ngữ Anh và Thạc sĩ Văn hóa.

4 chương trình đạt chuẩn ABET (Hoa Kỳ): Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử.

Toà nhà quản trị tại Đại học Trà Vinh

Theo Đại học Trà Vinh, việc liên tục gia tăng số lượng chương trình đạt kiểm định quốc tế phản ánh chiến lược phát triển chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực khu vực và thế giới mà nhà trường theo đuổi trong nhiều năm qua.

Đây không chỉ là sự ghi nhận của các tổ chức kiểm định quốc tế đối với chất lượng đào tạo, mà còn cho thấy năng lực quản trị đại học, chất lượng đội ngũ giảng viên, hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cùng sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và môi trường học tập.

Đối với người học, các chương trình đạt chuẩn quốc tế mang lại nhiều lợi thế như được học tập trong môi trường đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế, chương trình thường xuyên cập nhật theo nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời có thêm cơ hội tham gia trao đổi học thuật, thực tập quốc tế và mở rộng cơ hội việc làm trong nước cũng như thị trường lao động khu vực, toàn cầu.

Với 29 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, Đại học Trà Vinh tiếp tục khẳng định định hướng phát triển trở thành đại học ứng dụng theo chuẩn quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

(Nguồn: Đại học Trà Vinh)