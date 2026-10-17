Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ khu vực sông Mekong (MSAPS) tổ chức workshop về hút mỡ và tạo hình cơ thể, đồng thời giới thiệu trọn bộ Giáo trình Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ dành cho học viên sau đại học.

Workshop diễn ra ngày 3/10 tại Cần Thơ, thu hút sự tham gia của hơn 300 bác sĩ.

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ khu vực sông Mekong (MSAPS) tổ chức workshop về hút mỡ và tạo hình cơ thể, đồng thời giới thiệu trọn bộ Giáo trình Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ.

Tập thể tác giả tại lễ ra mắt bộ Giáo trình Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ dành cho học viên sau đại học.

Bộ sách do PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm làm chủ biên, cùng nhóm tác giả là các giảng viên, bác sĩ biên soạn, gồm 7 tập, do Nhà xuất bản Y học ấn hành trong hai năm 2024-2025. Nội dung đi từ nguyên lý cơ bản, qua từng vùng giải phẫu (đầu mặt cổ, ngực, bụng, chi thể) đến tạo hình vi phẫu và thẩm mỹ nội khoa, tương ứng với lộ trình của học viên sau đại học: bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II và cao học.

Theo chia sẻ của Ban biên soạn, tài liệu giảng dạy sau đại học bằng tiếng Việt của chuyên ngành còn phân tán, phần lớn nội dung chuyên sâu vẫn phải tham chiếu tài liệu nước ngoài. Vì vậy, sau khi được phép đào tạo chuyên khoa cấp I ngành phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (thành lập tháng 5/2021) đã tổ chức biên soạn bộ giáo trình này.

Không chỉ cung cấp hệ thống kiến thức nền tảng, bộ sách còn được đánh giá là cột mốc quan trọng, tạo tiền đề cho các bác sĩ tiếp cận, mở rộng và ứng dụng các công nghệ y khoa hiện đại.

Tham gia biên soạn có BS.CKII Lê Trung Kiên, giảng viên Bộ môn, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ khu vực sông Mekong (MSAPS), là tác giả của 3 bài về tạo hình vùng ngực và nâng mông, gồm: “Vú phì đại và các phương pháp điều trị”, “Vú sa trễ và các phương pháp phẫu thuật điều trị” và “Phẫu thuật nâng mông”.

BS.CKII Lê Trung Kiên (áo trắng) cùng nhóm tác giả ký tặng sách cho đại biểu

“Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật để các bác sĩ trẻ có tài liệu tham khảo chính thống, từ đó hạn chế tối đa sai sót khi bước vào thực hành lâm sàng”, BS. Kiên chia sẻ.

BS Kiên cho biết, 2 bài về vú phì đại và vú sa trễ gắn với hướng chuyên môn mà bác sĩ đã theo đuổi nhiều năm. Trước đó, BS Kiên đã có các bài báo về thu gọn vú phì đại và điều trị sa trễ vú trên Tạp chí Y học Việt Nam (2023) và Tạp chí Y Dược học Cần Thơ (2024).

BS. Kiên hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngoại khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, với đề tài về kết quả phẫu thuật thu gọn vú phì đại có ứng dụng kỹ thuật chụp nhiệt hồng ngoại động để đánh giá tưới máu, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Hà và PGS.TS.BS Võ Huỳnh Trang.

BS.CKII Lê Trung Kiên (ngoài cùng bên phải) trả lời câu hỏi của đại biểu tại phiên thảo luận bàn tròn

Bên cạnh giảng dạy và nghiên cứu, BS Kiên là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình trong nước sớm ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma trong thực hành lâm sàng để hỗ trợ co hồi mô da sau hút mỡ.

Chia sẻ về việc đưa công nghệ mới vào thực hành và giảng dạy, BS. Kiên cho rằng: “Với mỗi bác sĩ, câu hỏi không chỉ là công nghệ này làm được gì, mà còn là làm cho ai, ứng dụng như thế nào, hiệu quả ra sao và đến mức nào là đủ. Vừa phải có hiệu quả, vừa phải an toàn”.

Tại workshop ngày 3/10, BS.CKII Lê Trung Kiên đã trình bày chuyên đề về công nghệ hỗ trợ tạo hình cơ thể và biến chứng trong hút mỡ, và tham gia phiên thảo luận bàn tròn cùng PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Hà (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) và TS.BS Trần Văn Dương (Bệnh viện Chợ Rẫy), dưới sự chủ trì của PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm.

(Nguồn: Việt Can JSC)