Ngày 11/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can và tạm giam các đối tượng để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và điều trị bệnh phụ khoa của người dân để quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội.

Các đối tượng giới thiệu các gói dịch vụ giá rẻ từ vài trăm nghìn đồng, cam kết điều trị khỏi hoàn toàn, bảo hành lâu dài, thậm chí hoàn tiền nếu không hiệu quả nhằm thu hút khách hàng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở ở số 7 đường Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc. Ảnh: CACC

Để tạo niềm tin, các đối tượng quảng cáo có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện lớn cùng hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, qua xác minh, những người trực tiếp khám, tư vấn và điều trị đều không phải bác sĩ, không có bằng cấp hoặc chứng chỉ hành nghề y khoa.

Thực hiện chuyên án đấu tranh, cơ quan công an đồng loạt kiểm tra các cơ sở Korea Beauty Center 68 tại Bắc Ninh, Đông Á Made U Total Beauty Network tại Bắc Ninh, Đông Á Beauty Center tại Hưng Yên, Đông Á Beauty Center tại Phú Thọ.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, vật tư y tế cùng hơn 50 máy móc phục vụ hoạt động thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Máy móc bên trong các cơ sở spa bị khám xét. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thu Hà là người góp vốn thành lập, điều hành 4 cơ sở spa nói trên.

Hà khai nhận đã tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh không đúng ngành nghề đăng ký, quảng cáo sai sự thật và xây dựng kịch bản lừa đảo khách hàng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng bố trí nhân viên đóng giả khách hàng để giới thiệu hiệu quả dịch vụ, đồng thời giả danh bác sĩ thăm khám, cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý lo lắng. Từ đó, chúng dụ dỗ khách hàng sử dụng các gói điều trị chuyên sâu có giá từ hàng chục triệu đồng.

Đáng chú ý, có trường hợp chỉ học hết lớp 9, từng làm nghề giao hàng nhưng vẫn trực tiếp thực hiện các thủ thuật như tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn hay tạo hình thẩm mỹ cho khách hàng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng từ hành vi lừa dối khách hàng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.