Tòa án liên bang Mỹ lần thứ hai bác đề nghị của Volkswagen và Scout Motors nhằm chấm dứt vụ kiện do Hiệp hội Đại lý ô tô mới California khởi xướng, liên quan đến kế hoạch bán xe trực tiếp cho khách hàng, không qua đại lý nhượng quyền.

Ngày 23/10, Hiệp hội Đại lý ô tô mới California (CNCDA) cho biết, tòa án liên bang Mỹ đã bác các kiến nghị của Volkswagen Group of America và Scout Motors nhằm chấm dứt vụ kiện liên quan đến kế hoạch phân phối xe Scout trực tiếp tới người tiêu dùng tại bang California. Quyết định được Chánh án Cynthia Bashant thuộc Tòa án Quận liên bang khu vực phía Nam California ban hành ngày 22/10.

Đây là lần thứ hai tòa bác nỗ lực của hai công ty nhằm khép lại vụ việc. Trước đó, vào tháng 3, tòa đã từ chối yêu cầu bác đơn kiện của các bị đơn. Đến tháng 6, Volkswagen và Scout Motors tiếp tục đề nghị tòa ra phán quyết dựa trên hồ sơ và các lập luận pháp lý hiện có, nhưng yêu cầu này một lần nữa không được chấp thuận.

Theo CNCDA, tòa nhận định hai công ty đang tìm cách xem xét lại những vấn đề đã được giải quyết trong phán quyết trước đó, bao gồm cách diễn giải Điều 11713.3 của Bộ luật Phương tiện California và cơ sở pháp lý trong cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh. Tòa không tìm thấy căn cứ mới đủ để xem xét lại các vấn đề này.

Tranh chấp bắt nguồn từ kế hoạch của Scout Motors, thương hiệu xe thuộc Tập đoàn Volkswagen, bán trực tiếp cho khách hàng thay vì thông qua mạng lưới đại lý nhượng quyền. CNCDA cho rằng mô hình này vi phạm luật California, vốn hạn chế nhà sản xuất ô tô cạnh tranh trực tiếp với các đại lý được ủy quyền phân phối xe của mình.

Scout Motors, thương hiệu xe thuộc Tập đoàn Volkswagen, bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng thay vì thông qua mạng lưới đại lý nhượng quyền.

Một điểm pháp lý trọng tâm là quy định cấm nhà sản xuất cạnh tranh với đại lý nhượng quyền “trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một công ty liên kết”. CNCDA lập luận Volkswagen không thể sử dụng Scout Motors làm đơn vị bán hàng trực tiếp để thực hiện hoạt động mà hãng không được phép tiến hành theo cách thông thường.

Phán quyết mới tiếp tục duy trì các khiếu nại của CNCDA, cho phép vụ kiện chuyển sang giai đoạn thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, đây chưa phải phán quyết cuối cùng xác định Volkswagen và Scout Motors vi phạm pháp luật. Hai công ty vẫn có thể tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình trong quá trình tố tụng.

Anthony Bento, Giám đốc pháp lý CNCDA, cho biết hiệp hội sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện sau hai lần tòa bác đề nghị chấm dứt vụ việc của các bị đơn.

Vụ kiện dựa trên Đạo luật AB 473 được California thông qua năm 2023, với sự vận động của CNCDA, nhằm bảo vệ hệ thống đại lý nhượng quyền trước sự cạnh tranh trực tiếp từ các nhà sản xuất. Bên cạnh vụ kiện tại tòa án liên bang, 14 đại lý Volkswagen tại California cũng đã gửi đơn phản đối lên Hội đồng Xe cơ giới mới của bang vào cuối tháng 4.

Brian Maas, Chủ tịch CNCDA, cho rằng tranh chấp có ý nghĩa đối với gần 650 chủ đại lý nhượng quyền tại California, bởi kết quả vụ việc có thể ảnh hưởng đến quyền phân phối các mẫu xe của những thương hiệu mà họ đang hợp tác.

Vụ việc cho thấy mô hình bán xe trực tiếp của nhà sản xuất vẫn vấp phải rào cản pháp lý tại một số bang của Mỹ. Trong khi hình thức này cho phép hãng xe chủ động hơn trong hoạt động bán hàng và tiếp cận khách hàng, các đại lý truyền thống lo ngại họ có thể bị đặt vào thế cạnh tranh với chính thương hiệu mà mình đang phân phối.

Kết quả cuối cùng của vụ kiện có thể ảnh hưởng đến cách Scout Motors triển khai hoạt động bán hàng tại California, đồng thời làm rõ giới hạn pháp lý đối với việc nhà sản xuất sử dụng công ty liên kết để phân phối xe trực tiếp đến người tiêu dùng.

Theo CNCDA

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