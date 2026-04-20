Theo đại diện Đại Phát Food, toàn bộ sản phẩm được nhập trực tiếp từ Công ty Yantai Shinho Enterprise Foods Co., Ltd (Chi nhánh Tế Nam - Trung Quốc), là đơn vị sở hữu thương hiệu đậu phộng Hoàng Phi Hồng, đảm bảo nguồn gốc chính hãng và tiêu chuẩn chất lượng đồng nhất.

Thương hiệu đậu phộng nổi tiếng từ Trung Quốc đang phủ sóng khắp 40 quốc gia

Đậu phộng Hoàng Phi Hồng hiện đã được phân phối rộng rãi tại Trung Quốc và có mặt tại 40 quốc gia. Nhờ công thức chế biến riêng kết hợp giữa đậu phộng tuyển chọn với kích thước siêu to vượt chuẩn, ớt khô, hoa tiêu Tứ Xuyên và nhiều loại gia vị truyền thống, sản phẩm mang hương vị cay tê đặc trưng, tạo dấu ấn khác biệt so với các dòng đậu phộng rang thông thường.

Hoàng Phi Hồng là thương hiệu đậu phộng Mala nổi tiếng tại Trung Quốc, nổi bật với vị cay tê đặc trưng và được xuất khẩu đi nhiều quốc gia

Theo công ty Yantai Shinho Weidamei Food Co., Ltd, đậu phộng Hoàng Phi Hồng được sản xuất theo quy trình khép kín từ lựa chọn nguyên liệu, rang sấy đến đóng gói.

Nhờ hương vị đặc trưng cùng chất lượng ổn định, Hoàng Phi Hồng đã trở thành một trong những thương hiệu đậu phộng đóng gói được nhiều người tiêu dùng châu Á biết đến.

Đại Phát Food là doanh nghiệp thực phẩm có 100% vốn đầu tư Đài Loan, hoạt động tại Việt Nam từ cuối thập niên 1990. Doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các dòng bánh, thực phẩm chế biến và quà tặng lễ hộp, trong đó nổi bật là bánh trung thu, bánh ngọt và thực phẩm đông lạnh. Với hơn hai thập kỷ phát triển, Đại Phát Food đã xây dựng hệ thống sản xuất đạt các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP và ISO, đồng thời mở rộng phân phối tại nhiều thị trường trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, Đại Phát Food và thương hiệu Đậu phộng Hoàng Phi Hồng đã tổ chức ký kết chính thức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai bên cùng các đối tác liên quan.

Đại diện Đại Phát Food và thương hiệu Đậu phộng Hoàng Phi Hồng tại buổi ký kết phân phối chính thức

Tại buổi ký kết, đại diện hai doanh nghiệp đã cùng chia sẻ về định hướng phát triển, cam kết đảm bảo nguồn cung ổn định cũng như duy trì chất lượng sản phẩm khi phân phối tại Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác không chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu chính ngạch và hoàn toàn tuân thủ quy định an toàn thực phẩm mà còn hướng đến việc xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và củng cố niềm tin vào các sản phẩm nhập khẩu chính hãng.

Buổi ký kết được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác bền vững giữa hai bên, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Đoàn công tác Đại Phát Food chụp ảnh tại Công ty Yantai Shinho Weidamei Food Co., Ltd trong chương trình gặp gỡ và trao đổi hợp tác

Việc hợp tác với thương hiệu quốc tế được xem là một phần trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm của Đại Phát Food trong lĩnh vực thực phẩm đóng gói. Đại Phát Food kỳ vọng việc đưa sản phẩm Hoàng Phi Hồng vào kênh phân phối chính thức sẽ giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận thuận tiện hơn với hàng nhập khẩu chính hãng.

Đậu phộng Hoàng Phi Hồng do Đại Phát Food phân phối đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy của thương hiệu.

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm nhập khẩu

Theo nhiều đơn vị bán lẻ, thị trường thực phẩm ăn vặt tại Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng chú trọng hơn đến thương hiệu và nguồn gốc sản phẩm. Người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có xuất xứ rõ ràng và hương vị đặc trưng từ nhiều nền ẩm thực khác nhau.

Sự hợp tác giữa Đại Phát Food và thương hiệu Hoàng Phi Hồng góp phần đáp ứng xu hướng này, đồng thời mở rộng sự hiện diện của các thương hiệu thực phẩm quốc tế tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Đại Phát Food cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với đối tác để phát triển thêm các dòng sản phẩm và mở rộng độ phủ thương hiệu trên thị trường trong nước.

(Nguồn: Đại Phát Food)