Chiều 12/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Lê Quang Nhân. Ảnh: Hoàng Hưng.

Theo quyết định, điều động Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có quyết định về việc giao phụ trách Công an tỉnh Bình Thuận cho Đại tá Trần Văn Mười - Phó giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoài Anh - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận thay mặt lãnh đạo tỉnh, trân trọng ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Đại tá Lê Quang Nhân trong suốt thời gian công tác tại địa phương. Dưới sự lãnh đạo của Đại tá Nhân, Công an tỉnh Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chia tay, Đại tá Lê Quang Nhân bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền và người dân Bình Thuận trong suốt thời gian công tác tại địa phương.

Ông nhấn mạnh: “Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi luôn dành trọn tình cảm, sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận”.