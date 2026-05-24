Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ mang quân hàm Đại úy vừa chia sẻ tâm thư gửi 2 con Cherry và Happy nhân ngày đầy tháng.

Lương Nguyệt Anh chia sẻ sau một hành trình gian nan, khoảnh khắc đầu tiên được chạm vào da thịt 2 con, được nghe tiếng thở rất nhẹ, cô cảm giác cả thế giới bão giông ngoài kia bỗng dịu lại. Đó là lúc nữ ca sĩ nhận ra rằng hạnh phúc lộng lẫy nhất không nằm ở đỉnh cao sự nghiệp mà ở một điều rất giản dị - được ôm con vào lòng và thấy tim mình bình yên.

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh bên 2 con.

Người mẹ 36 tuổi không kỳ vọng 2 con phải trở thành vĩ nhân hay tỏa sáng dưới hào quang nào. Điều cô mong mỏi duy nhất là Cherry và Happy lớn lên bình an, sống tử tế và biết yêu thương.

Ca sĩ Lương Hải Yến - em gái Lương Nguyệt Anh - chia sẻ Cherry và Happy không đến từ một khoảnh khắc mà đến từ cả một hành trình dài của niềm tin, hy vọng và yêu thương.

Đại úy, ca sĩ Lương Nguyệt Anh.

Lương Hải Yến nhắn nhủ dù sau này cuộc sống có thay đổi thế nào, điều các cháu cần nhớ là ngay từ khi chưa kịp lớn lên, chúng đã được yêu thương theo một cách rất bền bỉ, không phải bằng lời nói lớn lao mà bằng những chờ đợi rất dài.

Lương Nguyệt Anh sinh năm 1990 tại Lục Ngạn, Bắc Giang (cũ). Năm 4 tuổi, cô đã giành giải Nhất ca hát toàn tỉnh. Sau 14 năm theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ trung cấp đến thạc sĩ, cô tốt nghiệp với điểm 10 tuyệt đối phần thi thực hành.

Năm 2011, Lương Nguyệt Anh đạt giải Nhất Sao mai dòng nhạc dân gian, trở thành cái tên nổi bật của dòng nhạc truyền thống Việt. Tiếp đó, nữ ca sĩ giành giải Xuất sắc tại Liên hoan Ca nhạc châu Á - Thái Bình Dương và giải Ba tại Army Games 2021 với tiết mục chầu văn Cô đôi thượng ngàn. Hiện tại, Lương Nguyệt Anh là giảng viên thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, mang quân hàm Đại úy.

Lương Nguyệt Anh và Lương Hải Yến là cặp chị em duy nhất trong lịch sử cùng giành ngôi Quán quân Sao mai.

Lương Nguyệt Anh, Vũ Thắng Lợi hát "Gửi em ở cuối sông Hồng":

