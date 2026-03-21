Trưa 21/3, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận với PV VietNamNet, đại úy Nguyễn Xuân Hải, 33 tuổi – cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Theo thông tin, rạng sáng nay, đại úy Hải cùng anh Nguyễn Ngọc Hải, 31 tuổi, đều là cán bộ Công an xã Diên Lâm tuần tra, nắm tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3, trên địa bàn. Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện một bè đang neo đậu sát bờ và có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Khi bị phát hiện, nhóm người liền kéo bè ra giữa sông để tháo chạy.

Lúc này, đại úy Hải lập tức bơi theo nhằm tiếp cận, giữ lại phương tiện vi phạm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Hải không may bị đuối nước, chìm và mất tích.

Khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: N.X

Nhận tin báo, Công an xã Diên Lâm lập tức có mặt tại hiện trường và phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng nay, thi thể đại úy Hải đã được tìm thấy.

Đảng uỷ xã Diên Lâm cho biết, trong ngày, chính quyền địa phương gồm Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lâm đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình đại úy Hải .

Công an đang điều tra, làm rõ sự việc.