Lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tối nay (24/9) xác nhận với VietNamNet: Sáng mai (25/9) tại nhà riêng của Trung uý Đỗ Văn Tú sẽ diễn ra lễ trao quyết định truy thăng quân hàm.

Theo đó, sáng nay, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng uý, kể từ ngày 24/9/2023 đối với anh Đỗ Văn Tú (quê quán: Quỳnh Phụ, Thái Bình; cán bộ Công an thị trấn An Bài, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình anh Tú 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND.

Trước đó, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình - đã đến thăm hỏi và truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung úy Đỗ Văn Tú.

Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình nhấn mạnh, Trung úy Đỗ Văn Tú là tấm gương dũng cảm trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tấm gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ để thế hệ trẻ noi theo.

Trung uý Đỗ Văn Tú đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Cùng ngày 24/9, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức tang lễ và tiễn đưa anh Đỗ Văn Tú đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Như đã đưa tin, Trung uý Tú đã hy sinh khi đang tiến hành xác minh, xử lý 1 đối tượng thanh niên có mang theo hung khí, xuất hiện trên địa bàn khiến nhân dân hoảng sợ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình và các đồng đội đến đưa tiễn anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trung uý Tú bị chính đối tượng này đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Kẻ gây án đã bị bắt sau 15 giờ lẩn trốn.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn An Bài, anh Tú về công tác tại đơn vị được gần 2 năm, hiền lành, là một cán bộ có trách nhiệm với công việc.

Huy hiệu Trung ương đoàn truy tặng cho người chiến sĩ quả cảm.

Gia đình anh Đỗ Văn Tú có 2 anh em trai, trong đó anh là con cả. Anh hy sinh để lại cha mẹ già và 1 người em trai bị câm bẩm sinh.