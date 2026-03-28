Sân chơi rèn luyện chuyên môn

Đây là bước đi nhằm chuẩn hóa tay nghề và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống. Cuộc thi thu hút gần 350 kỹ thuật viên (KTV) trên toàn quốc tham gia từ các vòng xét tuyển và sơ loại. Trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe với tỷ lệ cạnh tranh cao, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã góp mặt tại vòng chung kết.

Các thí sinh được chia thành ba nhóm và thi đấu luân phiên theo cùng bộ tiêu chí, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp.

Ban Tổ chức phổ biến nội dung cuộc thi. Ảnh: Daikin Vietnam

Không chỉ là sân chơi “sát hạch” tay nghề, cuộc thi còn tạo điều kiện để các kỹ thuật viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận các tiêu chuẩn dịch vụ mới trong môi trường thực tế.

Mô hình bám sát thực tế

Tại vòng chung kết, các hạng mục đánh giá được thiết kế sát với yêu cầu công việc thực tế của kỹ thuật viên dịch vụ. Thí sinh lần lượt tham gia ba phần thi chính gồm: kiến thức điều hòa không khí, kỹ năng hàn và xử lý sự cố kết hợp chăm sóc khách hàng. Mỗi phần thi kéo dài 60 phút, yêu cầu độ chính xác cao và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động.

Tiêu chí chấm điểm tập trung vào ba yếu tố chính: an toàn lao động, tuân thủ quy trình kỹ thuật và chất lượng kết quả.

Các thí sinh thực hiện phần thi lý thuyết tại cuộc thi. Ảnh: Daikin Vietnam

Phần thi lý thuyết đánh giá nền tảng chuyên môn về lắp đặt, cơ chế vận hành, xử lý sự cố và phân tích dữ liệu. Thí sinh làm bài dưới sự giám sát chặt chẽ và không được phép tra cứu tài liệu.

Phần thi kỹ năng hàn mô phỏng các thao tác thực tế trong bảo dưỡng và sửa chữa, bao gồm lắp ráp, hàn các bộ phận như ty van, thân van tiết lưu điện tử và thay thế đoạn ống. Tiêu chí đánh giá tập trung vào độ chính xác, độ hoàn thiện và khả năng đảm bảo an toàn.

Thí sinh chuẩn bị tham gia phần thi thực hành theo quy trình kỹ thuật chuẩn, dưới sự giám sát của Ban Giám khảo. Ảnh: Daikin Vietnam

Ở phần thi xử lý sự cố và chăm sóc khách hàng – nội dung có độ khó cao nhất – thí sinh phải thực hiện đầy đủ quy trình thực tế từ tiếp nhận thông tin, chẩn đoán, sửa chữa đến báo cáo. Điểm đặc biệt là giám khảo trực tiếp đóng vai khách hàng và đưa ra các tình huống bất ngờ nhằm đánh giá khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề.

Hệ sinh thái đào tạo bài bản

Cuộc thi diễn ra tại Trung tâm Đào tạo Daikin ở tầng 3 của tòa nhà Daikin Air Tower - khu vực bao gồm phòng học lý thuyết, phòng thực hành và sàn chuyên dụng chống trơn, hệ thống điều hòa, cả dụng cụ thiết bị phục vụ cho KTV luyện kĩ năng đúng theo chuẩn quốc tế của nhà máy Daikin toàn cầu.

Trước ngày thi, các thí sinh được tham quan cơ sở và tham gia đào tạo về an toàn lao động, quy trình sử dụng dụng cụ hàn và các kỹ năng cần thiết.

Kết quả và định hướng phát triển

Kết quả chung cuộc, ba kỹ thuật viên có thành tích cao nhất là Phạm Ngọc Ân, Bùi Hữu Hoàn và Nguyễn Văn Nguyên, với số điểm sát nhau, phản ánh sự đồng đều về tay nghề của các thí sinh.

Ban Giám khảo và các KTV tại trụ sở Daikin Vietnam. Ảnh: Daikin Vietnam

Các thí sinh đạt giải được trao bằng khen, huy chương và bộ dụng cụ hành nghề, ghi nhận nỗ lực và tinh thần cống hiến.

Cuộc thi là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động thường niên của Daikin Vietnam nhằm phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, đồng hành cùng đội ngũ kỹ thuật viên và hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng, củng cố vị thế trên thị trường HVAC.

(Nguồn: Daikin Vietnam)