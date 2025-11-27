Sáng nay, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) bày tỏ đồng tình với việc Chính phủ mạnh dạn bãi bỏ nhiều ngành, nghề không còn phù hợp - đúng tinh thần Nghị quyết 66 và 68.

Tuy nhiên, ông cho biết qua rà soát vẫn còn một số ngành nghề chưa phù hợp, chủ yếu mang tính tiêu chuẩn, kỹ thuật sản phẩm, chưa thật sự cần thiết phải duy trì trong Luật Đầu tư hoặc không cần duy trì điều kiện ở cấp luật.

Đại biểu cho rằng nhóm kinh doanh thực phẩm đang bao trùm quá rộng, thực chất là tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm đã được luật chuyên ngành quy định chi tiết. Ông đề nghị thu hẹp phạm vi ở cấp luật, chỉ giữ các khâu có rủi ro rất cao; toàn bộ điều kiện kỹ thuật chuyển xuống nghị định và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để bảo đảm linh hoạt và cập nhật theo thực tiễn.

Đại biểu Lê Hoàng Anh. Ảnh: Quốc hội

Với thương mại điện tử, ông đề nghị không nên bao trùm logistics, thanh toán, nền tảng nhỏ; chỉ giữ đối với nền tảng quy mô lớn có dữ liệu người tiêu dùng.

Với nhóm thức ăn chăn nuôi, thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng, cùng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y cũng không cần duy trì là ngành, nghề có điều kiện ở cấp luật, để luật chuyên ngành và nghị định quy định chi tiết điều kiện kỹ thuật, cơ chế hậu kiểm và chế tài xử lý vi phạm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng đề nghị rà soát để loại bỏ thêm các ngành, nghề cần xin giấy phép kinh doanh, thay vì chỉ 25 như dự thảo luật quy định.

Ông cho rằng có thể bỏ những ngành, nghề có sự tương đồng và giao cho các bộ quản lý những lĩnh vực chuyên ngành. Bên cạnh đó, đại biểu lưu ý cần xem xét lại việc loại bỏ dịch vụ kế toán khỏi danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Chuyển sang cơ chế hậu kiểm, kiểm soát bằng tiêu chuẩn và quy chuẩn

Phát biểu giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, bộ được Thủ tướng giao nhiệm vụ rà soát rất chặt chẽ để thực hiện việc cắt giảm tối đa ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Dự thảo luật ban đầu báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội với dự kiến cắt giảm khoảng 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tức là không cần xin giấy phép kinh doanh, gồm dịch vụ kế toán, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập - tái xuất thực phẩm đông lạnh...

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Quốc hội

Luật hiện hành quy định có 234 ngành, nghề cần xin cấp giấy phép mới được kinh doanh, trong đó không ít lĩnh vực có thể kiểm soát đầu ra bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Bộ trưởng cho biết qua rà soát dự kiến tối thiểu cắt giảm khoảng 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Như vậy dự kiến cắt giảm thêm 25 ngành, nghề so với dự thảo, "đây là một nỗ lực rất lớn". Hiện nay, Thủ tướng tiếp tục giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành để rà soát, cắt giảm thêm.

Sau khi luật có hiệu lực, Chính phủ sẽ giao cho các bộ, ngành để sửa đổi tiếp điều kiện kinh doanh, chuyển sang cơ chế hậu kiểm, kiểm soát bằng tiêu chuẩn và quy chuẩn. Ông khẳng định mục tiêu của việc này nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.