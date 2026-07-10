Sự kiện ký kết đối tác chiến lược giữa Daikin và ASEAN United FC đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Bangkok, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đồng hành cùng thể thao khu vực của tập đoàn.

Các giải đấu nằm trong thỏa thuận hợp tác này bao gồm: ASEAN Hyundai Cup™; ASEAN Club Championship Shopee Cup™; ASEAN Women's MSIG Cup™; ASEAN U-23 Championship™.

Thỏa thuận hợp tác này được thực hiện thông qua SPORTFIVE, đối tác thương mại độc quyền của AFF.

Thông qua mối quan hệ đối tác này, Daikin đặt mục tiêu nâng cao vị thế và sự kết nối thương hiệu với người tiêu dùng trên toàn khu vực thông qua sức mạnh lan tỏa của bóng đá. Dưới sự dẫn dắt của Daikin Industries (Thailand) Ltd., công ty cam kết tạo ra những giá trị vượt biên giới, đồng thời đầu tư vào sự phát triển lâu dài của cầu thủ, người hâm mộ và nền bóng đá khu vực.

Ông Tsutomu Kurihara, Chủ tịch Daikin chia sẻ: "Quan hệ hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng của Daikin tại khu vực ASEAN và châu Đại Dương. Bóng đá là môn thể thao kết nối niềm đam mê, năng lượng và con người, đồng thời gắn bó mật thiết với lối sống của thế hệ trẻ - những người mà chúng tôi mong muốn đồng hành để nâng cao sự thoải mái và sức khỏe trong cuộc sống hằng ngày thông qua chất lượng không khí tốt hơn. Cốt lõi trong mọi hoạt động của Daikin là thông điệp thương hiệu 'Không khí lý tưởng mọi không gian' - niềm tin của chúng tôi rằng chất lượng không khí là nền tảng của sức khỏe và hiệu suất.

Chiến dịch 'Breathe the Win' chính là sự mở rộng của tầm nhìn đó trên sân cỏ, truyền cảm hứng, cùng nhau vượt qua thử thách và hướng tới chiến thắng với tinh thần đồng đội. Thông qua quan hệ hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn và gắn kết hơn cho các cộng đồng trên khắp khu vực."

Đại diện ASEAN Football Federation, Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth chia sẻ: "Daikin là một trong những thương hiệu hàng đầu trên thế giới, được biết đến với cam kết không ngừng đổi mới, theo đuổi sự xuất sắc và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng tôi rất vinh dự chào đón Daikin gia nhập đại gia đình bóng đá Đông Nam Á với vai trò Đối tác Chính thức của các sự kiện ASEAN United FC. Cam kết của Daikin trong việc kết nối và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng trên khắp Đông Nam Á hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của AFF về thúc đẩy sự phát triển của bóng đá, nâng tầm các giải đấu và tạo ra những tác động tích cực trên toàn khu vực.

Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi mong muốn cùng nhau lan tỏa niềm đam mê và sức mạnh gắn kết của bóng đá đến gần hơn với hàng triệu người hâm mộ trên khắp ASEAN".

Ông Seamus O'Brien, Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SPORTFIVE Asia chia sẻ: "Chúng tôi rất hân hạnh chào đón Daikin - một thương hiệu hàng đầu tại ASEAN và là cái tên quen thuộc trong nhiều gia đình - trở thành Đối tác Chính thức của bốn giải đấu bóng đá hàng đầu khu vực. Được kết nối dưới nền tảng tiếp thị ASEAN United FC, gồm ASEAN Hyundai Cup™, ASEAN Club Championship Shopee Cup™, ASEAN Women's MSIG Cup™ và ASEAN U-23 Championship™ - những giải đấu có lượng người theo dõi và sức hút lớn nhất trong khu vực - sẽ mang đến cho Daikin cơ hội tiếp cận với một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, qua đó tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của thương hiệu."

Được thành lập tại Osaka, Nhật Bản vào năm 1924, Daikin là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ điều hòa không khí, điện lạnh (HVAC), sưởi ấm và thông gió. Với slogan "Perfecting the Air" (Không khí lý tưởng mọi không gian), Daikin không chỉ là nhà sản xuất điều hòa có doanh thu lớn bậc nhất thế giới mà còn luôn cam kết tạo ra môi trường sống thoải mái, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Tập đoàn hiện có mạng lưới hiện diện rộng khắp tại khu vực ASEAN và châu Đại Dương, bao gồm: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Úc.

(Nguồn: Daikin)