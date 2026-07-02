Xem video người hâm mộ Canada "phát cuồng" với Ronaldo:

Năm 2009, Cristiano Ronaldo mới 24 tuổi, với mái tóc dựng đặc trưng cùng thân hình săn chắc khiến hàng trăm người hâm mộ phát cuồng khi lần đầu đặt chân đến Toronto, trong màu áo Real Madrid.

17 năm sau, khung cảnh ấy gần như được tái hiện.

Hôm thứ Tư vừa qua (1/7), hàng trăm người dân Toronto đổ ra các tuyến phố, đứng kín dọc đường cao tốc, các ngã tư trung tâm, trèo lên vai nhau hay đứng bên cửa sổ tòa nhà cao tầng chỉ để có khoảng 10 giây nhìn thấy xe chở Ronaldo lướt qua.

Lần gần nhất siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện tại Toronto là vào tháng 8/2009, khi Real Madrid đá giao hữu với Toronto FC. Trùng hợp thay, trận đấu đó cũng diễn ra trên chính sân vận động BMO Field - nơi Bồ Đào Nha chạm trán Croatia ở vòng 1/16 World Cup.

Thứ Tư (2/7) là ngày nghỉ lễ càng giúp người hâm mộ có cơ hội chiêm ngưỡng huyền thoại 41 tuổi, trong kỳ World Cup nhiều khả năng là cuối cùng trong sự nghiệp.

Ronaldo cùng đồng đội đáp chuyến bay đến Toronto - Ảnh: Record

Ngay từ khi chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Pearson, cả thành phố đã chìm trong "cơn sốt Ronaldo".

Hàng trăm CĐV đã tập trung bên ngoài khách sạn để chờ khoảnh khắc Ronaldo bước xuống xe, rồi tiếp tục kéo đến Centennial Park khi tuyển Bồ Đào Nha di chuyển tới sân tập.

Tại khu huấn luyện Etobicoke, hàng trăm người hâm mộ mặc áo đỏ số 7 kiên nhẫn đứng ngoài hàng rào theo dõi Ronaldo cùng đồng đội khởi động, bất chấp nền nhiệt được cho là cao nhất Canada từ đầu năm.

Sự cuồng nhiệt ấy hoàn toàn dễ hiểu, bởi với phần lớn người hâm mộ Bồ Đào Nha tại Toronto, đây là cơ hội gần nhất để họ được tận mắt chứng kiến CR7.

Trong khi đó, giá vé trận đấu đã vượt xa khả năng chi trả của phần đông khán giả. Một số vé được rao bán với mức 21.000 đô la Mỹ (tương đương 552 triệu VNĐ).

Joey - hiện đang làm việc tại nhà hàng Bairrada chia sẻ: "Tôi là một người chồng, một người cha. Dù rất muốn xem Bồ Đào Nha thi đấu ở Toronto nhưng tôi không thể bỏ ra từng ấy tiền cho một tấm vé.

Dẫu vậy, cảm giác Bồ Đào Nha thi đấu ngay tại Toronto vẫn thật khó tin. Ai có thể nghĩ điều đó sẽ xảy ra chứ?" - anh nói trong lúc dọn dẹp nhà hàng.

Hàng trăm CĐV Canada đến xem Ronaldo và đồng đội tập luyện - Ảnh: X Portugal

Joey là một trong hàng chục nghìn người Canada gốc Bồ Đào Nha đã sinh sống tại Toronto nhiều thập kỷ. Làn sóng nhập cư đầu tiên đến Canada từ những năm 1950 để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Năm ngoái, thành phố khánh thành công viên Azores Parkette nhằm tôn vinh 18 người Bồ Đào Nha tiên phong rời đảo Sao Miguel (Azores) cập bến Halifax để gây dựng cuộc sống mới.

Bởi vậy, khi tuyển Bồ Đào Nha bước ra sân Toronto vào tối thứ Năm, đó không chỉ là một trận đấu bóng đá mà còn là khoảnh khắc hai quê hương giao thoa với nhiều thế hệ người Canada gốc Bồ Đào Nha.

Stephen Eustaquio, ngôi sao sinh ra tại Ontario và mang dòng máu Bồ Đào Nha. Tiền vệ này vừa ghi bàn giúp Canada lần đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup.

Được cha dẫn dắt đến với bóng đá từ nhỏ, Eustaquio cũng lớn lên trong tình yêu dành cho môn thể thao đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng người Bồ Đào Nha giữa xã hội đa sắc tộc Canada.

Nhiều CĐV Canada tin Ronaldo sẽ tỏa sáng và ghi bàn giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia - Ảnh: Record

Dạo quanh khu Little Portugal những ngày World Cup, người ta dễ dàng bắt gặp nhiều lá cờ ghép giữa Canada và Bồ Đào Nha tung bay trên hiên nhà hay dán kín cửa sổ, phía xa là tháp CN Tower nổi bật trên nền trời Toronto.

Josh Madeiros - một CĐV nhiệt thành 35 tuổi thừa nhận, Bồ Đào Nha chưa đạt phong độ tốt nhất tại World Cup 2026 nhưng vẫn đủ khả năng đánh bại Croatia.

"Tôi nghĩ Bồ Đào Nha sẽ thắng 2-1 hoặc 3-1. Với cá nhân tôi, Ronaldo vẫn là GOAT - cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại."

Xem clip Ronaldo vẫy tay chào người hâm mộ Canada từ ban công khách sạn anh đang trú ngụ ở Toronto: