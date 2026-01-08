Quyết lấy vợ gần vì sợ... say xe

Đoạn video ghi lại hình ảnh 2 chiếc cổng cưới đối diện nhau kèm theo dòng chú thích: “Cách để được ăn Tết ngày mùng 1 bên ngoại” được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội mới đây.

Video ghi lại cảnh 2 chiếc cổng cưới đối diện nhau nổi tiếng trên mạng xã hội. Nguồn: Anh Giang Wedding Hà Nam

Phía sau đó là chuyện tình yêu đầy thú vị của cặp đôi nhà đối diện, hai chiếc cổng chỉ ngăn cách bởi con ngõ nhỏ. Họ là Trung Kiên (SN 1998) và Minh Thảo (SN 2003, cùng quê ở xã Phú Xuyên, Hà Nội).

Cặp đôi sinh ra và lớn lên cùng một xóm, hai bên gia đình là hàng xóm thân thiết. Dù hơn kém nhau 5 tuổi, Kiên và Thảo vẫn chơi chung với nhóm trẻ trong xóm. Ký ức tuổi thơ của họ luôn xuất hiện hình bóng của nhau.

“Ấn tượng của tôi về Thảo thời thơ ấu là tính cách hiền lành, ngoan ngoãn và rất hay cười”, Kiên kể.

Năm 2018, khi đã trưởng thành, Kiên càng để ý đến cô em hàng xóm. Mỗi tối, anh đều kiếm cớ sang nhà chơi để được gặp và trò chuyện với cô. Thảo lúc này đã là thiếu nữ xinh đẹp, biết ngượng ngùng trước sự quan tâm đặc biệt của chàng trai nhà đối diện. Và cô cũng rung động trong lòng.

“Ngày đó, tôi sợ say xe nên lúc nào cũng muốn lấy vợ gần. ‘Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt’, cô em hàng xóm xinh đẹp, giản dị, mộc mạc chính là mảnh ghép tôi kiếm tìm”, Kiên kể.

Cặp đôi có nhiều năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà

“Nhất cự li, nhì tốc độ”, Kiên có cả hai nên hành trình theo đuổi Thảo khá thuận lợi. Sau thời gian dài tìm hiểu, anh quyết định tỏ tình và nhận được cái gật đầu của cô nàng. Cặp đôi hẹn hò nhưng vẫn giấu giếm bố mẹ.

“Hồi đó, tôi mua hộp socola tặng cô ấy vào dịp lễ tình yêu nhưng phải đợi bố mẹ hai bên ngủ hết mới dám đem sang. Mỗi khi đi chơi, hai đứa phải hẹn nhau ở một điểm xa nhà rồi mới dám nổ máy”, Kiên kể.

Khi biết cặp đôi yêu nhau, gia đình hai bên đều phấn khởi. Năm Thảo tròn 18 tuổi, bố mẹ Kiên thúc giục cặp đôi kết hôn. Bố mẹ Thảo cũng quý mến chàng rể tương lai nên nhà có cỗ to, cỗ nhỏ đều mời anh sang dự.

Những tưởng họ thuận lợi tiến tới thì năm 2022, Thảo quyết định sang Nhật làm việc. Chuyến đi kéo dài 3 năm. Ngày cả gia đình tiễn Thảo sang xứ, bố vợ tương lai nói một câu khiến Kiên nhớ mãi: “Con gái cứ yên tâm sang Nhật làm việc, Kiên ở nhà bố sẽ trông nom”.

Đám cưới thú vị

Tháng 10/2025, Thảo về nước. Kiên không thể đợi thêm, mang trầu cau sang hỏi cưới liền tay. Được hai bên gia đình hết lòng ủng hộ, đám cưới của cặp đôi tổ chức linh đình chỉ sau 2 tháng chuẩn bị.

Dù nhà gần, hai bên gia đình vẫn quyết tổ chức tiệc cưới cùng ngày để “vui càng thêm vui”. Trước đó, hai gia đình phải ngồi họp bàn với nhau, chia khu dựng rạp, bố trí người đứng đầu ngõ, cổng rạp đón khách để tránh nhầm lẫn.

Cặp đôi có đám cưới trọn vẹn và đáng nhớ

Thủ tục rước dâu cũng được họp bàn cẩn thận. Nhiều ý kiến được đưa ra, một số người muốn cô dâu – chú rể đi một vòng làng để màn rước dâu lâu hơn một chút; số khác lại muốn chú rể từ cổng nọ bước sang cổng kia, đón cô dâu về thẳng nhà.

Cuối cùng, thuận theo mong muốn của cô dâu - chú rể, phương án đón dâu về thẳng nhà đã được lựa chọn. Nhờ đó, Trung Kiên đã có màn đón dâu “nhanh như chớp”.

“Bố mẹ tôi dặn anh thợ chụp ảnh tìm cách ‘câu giờ’ để rước dâu đúng giờ đẹp thế mà chỉ cần 30 giây tôi đã đón được vợ về nhà.

Quan khách hai bên nói vui: "‘Tài trợ tiền xe đón dâu mà chú rể tiết kiệm quá’; ‘Màn đón dâu nhanh nhất lịch sử’... Còn tôi thì thấy may mắn vì đón được vợ mà không bị say xe”, Kiên cười chia sẻ.

Vì gần nhà, đám cưới để lại nhiều điều thú vị. Hai bên gia đình thuê chung đơn vị dựng rạp cưới, nhà hàng làm tiệc cưới và thực đơn cỗ cưới giống hệt nhau.

Ngày cưới, hai gia đình phải bố trí người đón khách cẩn thận, mỗi vị khách ghé rạp đều hỏi rõ ràng: “Khách đến ăn cỗ nhà trai hay nhà gái?”. Nhờ đó, hôn lễ của cặp đôi diễn ra suôn sẻ, không có tình huống nhầm lẫn nào.

“Lấy vợ đối diện nhà, đám cưới vui nhất là khoản hai bên gia đình cùng giao lưu. Cỗ áp rạp, cỗ chính, cỗ cuối đám..., bữa nào hai nhà cũng sang giao lưu vui vẻ.

Trong 2 ngày cưới, bố vợ tôi sang nhà con rể ‘quẩy’ nhiệt tình, nhà trai cũng sang nhà gái nhảy nhót. Vì hai nhà quá gần và quá vui nên không ai rơi giọt nước mắt nào”, Kiên chia sẻ.

Sau nhiều năm gắn bó, Trung Kiên đã thành công rước cô em hàng xóm về làm vợ. Anh hạnh phúc khi ngày tháng sau này có thể chăm sóc chu đáo cho bố mẹ hai bên, vợ chồng không phải khó xử mỗi dịp lễ Tết, thông gia có thể quây quần sớm tối, giúp đỡ lẫn nhau...

Với anh, đây là mối duyên lành mà may mắn lắm mới có được.

Ảnh: NVCC