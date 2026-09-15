Video ghi lại hình ảnh đám cưới ngày ngập ở Quảng Trị, khách mời xắn quần, lội nước dùng cỗ cưới thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Hình ảnh trong video cho thấy, nước ngập từ ngõ vào đến sân nhà, dâng cao khoảng 40cm. Dẫu vậy, quan khách vẫn vui vẻ xắn quần, lội đến chung vui và chúc phúc cho đôi trẻ.

Video ghi lại cảnh đám cưới ngày ngập ở Quảng Trị. Nguồn: Lê Phước Sanh

Theo tìm hiểu, đám cưới gây chú ý là của cô dâu Dương My và chú rể Thái Huỳnh (cùng 28 tuổi, quê Quảng Trị). Hình ảnh ngập lụt được ghi lại vào chiều 13/9 tại quê nhà cô dâu ở thôn Tân Đức, xã Triệu Phong.

Chú rể Thái Huỳnh cho hay, chiều hôm ấy, nhà gái tổ chức bữa cơm thân mật, mời họ hàng thân thiết và xóm giềng đến chung vui. Nhà gái đã chuẩn bị 10 mâm cỗ cưới để tiếp đãi mọi người.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nước sông Thạch Hãn dâng cao bất ngờ. Khoảng 14h ngày 13/9, nước tràn vào nhà cô dâu – vốn ở cạnh sông và thuộc vùng trũng. Đến 18h cùng ngày, mực nước dâng cao đỉnh điểm, ngập đến gần đầu gối người trưởng thành.

“Tình huống hoàn toàn bị động với gia đình vì mùa này vốn chưa phải mùa mưa ngập ở quê tôi. Bởi vậy, không có chuyện chúng tôi cố tình tổ chức đám cưới dù đã biết trước chuyện lũ lụt”, Thái Huỳnh chia sẻ.

Dù tình trạng ngập bất ngờ nhưng gia đình và khách mời vẫn rất bình tĩnh. “Người dân quê tôi đã quen với các tình huống ngập lụt thế này”, chú rể Quảng Trị nói.

Quan khách xắn quần đến dùng cỗ cưới. Ảnh cắt từ clip

Gia đình nhà gái vẫn tổ chức 10 mâm cỗ như bình thường, quan khách hoan hỉ đến chung vui và dùng bữa dưới làn nước ngập. Thay vì ngồi ghế, một số vị khách xắn quần, đứng dùng tiệc tạo nên hình ảnh “có một không hai” trong đám cưới ngày ngập.

“Chúng tôi dự định nếu nước không rút thì ngày hôm sau sẽ hoãn cưới để đảm bảo an toàn cho mọi người, cho dù có rắc rối và tốn kém hơn một chút.

May mắn, khoảng 3h ngày 14/9, nước đã rút hẳn. Gia đình thức trắng đêm dọn dẹp để chuẩn bị cho lễ đón dâu diễn ra vào sáng cùng ngày”, chú rể Thái Huỳnh cho hay.

Lễ bưng quả và đám cưới tại nhà gái vào sáng 14/9. Ảnh: NVCC

Cô dâu, chú rể có hôn lễ đáng nhớ. Ảnh: NVCC

Nhờ nước rút kịp thời, cặp đôi Quảng Trị đã có hôn lễ suôn sẻ, trọn vẹn. Chú rể Thái Huỳnh đến đón cô dâu Dương My, làm lễ tại nhà gái sau đó di chuyển đến nhà hàng dùng bữa.

Sáng 16/9, lễ thành hôn sẽ được tổ chức tại nhà trai, cách nhà gái 3km.

“Nếu không có trận ngập bất ngờ thì chúng tôi sẽ có một đám cưới bình thường như bao cặp đôi khác. Nhờ hình ảnh ngập lụt ấy mà ngày trọng đại của chúng tôi có chút đặc biệt và đáng nhớ hơn.

Tôi cảm ơn gia đình, họ hàng và bạn bè rất nhiều vì đã đến chúc phúc cho chúng tôi, bất chấp tình cảnh khắc nghiệt”, Thái Huỳnh bày tỏ.