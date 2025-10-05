Sự kiện được tổ chức hôm 3/10 tại trung tâm thương mại Joy City ở thành phố Tam Á (đảo Hải Nam). Theo lời kể của nữ du khách họ Vương, ngay khi bao lì xì khổng lồ phía trên trần tòa nhà được thả xuống, những người tham dự đã tỏ ra phấn khích cực độ, ai cũng muốn giành giật lì xì.

Sau khi chen lấn, nhiều du khách vô cùng bức xúc khi biết trung tâm thương mại thả lì xì rỗng ruột nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Ảnh chụp màn hình

"Theo phản ứng dây chuyền, nhiều người đổ dồn lên phía trước, tôi bị xô đẩy, giẫm đạp đến mức chân trái bầm tím và sưng tấy rất to. Trong khi, hầu hết chỗ lì xì được họ thả xuống đều rỗng ruột", chị Vương cho biết, đồng thời nhấn mạnh cảnh tượng khi đó vô cùng hỗn loạn.

Ngay sau đó, đại diện trung tâm thương mại đã lên tiếng xác nhận về việc có người bị thương trong sự kiện.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để duy trì trật tự, song lượng người tham gia sự kiện đông hơn dự kiến nên khó tránh khỏi sai sót", đại diện Joy City cho biết.

Để đảm bảo an toàn và trật tự cho các hoạt động tiếp theo, trung tâm thương mại này đã có những điều chỉnh và chuyển các hoạt động tương tác tại chỗ sang hình thức quay số mở thưởng ngoại tuyến vào ngày 4/10 để kiểm soát mật độ đám đông một cách hợp lý.