Đầu tư khoảng 600 triệu đồng mua xe cũ, sau đó chi thêm vài trăm triệu đồng để săn phụ tùng từ Nhật Bản, anh Vương Quốc Công mất hơn một năm để phục dựng chiếc Honda NSR250R MC28 Repsol theo đúng tinh thần nguyên bản.

Chi hàng trăm triệu để tìm lại chiếc xe trong ký ức

Honda NSR250R MC28 Repsol là phiên bản SP cuối cùng của dòng NSR250R MC28. Xe được giới thiệu tại Nhật Bản vào tháng 1/1996 với số lượng giới hạn 1.000 chiếc. Giá bán lẻ thời điểm đó là 800.000 yên, chưa bao gồm thuế.

Chiếc Honda NSR250R MC28 Repsol của anh Vương Quốc Công, sinh năm 1992, ở Biên Hòa, Đồng Nai, được anh dành hơn một năm để phục dựng. Từ một chiếc xe cũ, anh tìm kiếm từng phụ tùng chính hãng từ Nhật Bản, đồng thời hoàn thiện các hạng mục để xe vừa giữ được dáng nguyên bản, vừa có thể vận hành ổn định.

"Tôi từng nhìn thấy NSR250R MC28 trong những bộ phim Hồng Kông khi còn nhỏ. Khi đó chưa hiểu nhiều về máy móc hay tốc độ, chỉ thấy chiếc xe rất khác biệt, cùng thứ âm thanh động cơ 2 thì không thể nhầm lẫn", anh kể.

Ấn tượng từ những năm tháng đó khiến anh Công tiếp tục tìm kiếm MC28 khi trưởng thành. Trước khi bắt tay vào dự án, anh từng sở hữu một chiếc MC28 mang màu Rothmans. Tuy nhiên, với chiếc xe lần này, anh muốn tạo ra một phiên bản có dấu ấn riêng, đồng thời vẫn giữ được những giá trị nguyên bản vốn có của dòng xe.

Khó khăn đầu tiên đến ngay từ việc tìm xe. Một chiếc NSR250R MC28 có giấy tờ hợp pháp tại Việt Nam vốn không dễ tìm. Khi đã tìm được xe, người chơi cũng gần như không có nhiều lựa chọn về màu sắc hay phiên bản như khi mua một mẫu xe mới. Chiếc xe anh tìm mua được khi đó đã cũ, nhiều chi tiết xuống cấp, nhưng phần máy móc vẫn còn nền tảng để phục hồi.

Với anh Công, phục dựng một chiếc xe 2 thì cổ không chỉ là làm lại ngoại hình. Điều quan trọng là chiếc xe sau khi hoàn thiện phải thực sự vận hành được, thay vì chỉ để trưng bày.

"Chơi dòng xe 2 thì cổ này, có lẽ có hai điều hạnh phúc nhất: một là sở hữu được một chiếc xe chính chủ, và quan trọng hơn nữa là nó vận hành đúng nghĩa là một chiếc xe - nó lăn bánh, nó an toàn và mang lại cảm giác trọn vẹn", anh nói.

Theo anh Công, tổng chi phí ban đầu để mua chiếc xe khoảng 600 triệu đồng. Sau đó, anh tiếp tục bỏ thêm vài trăm triệu đồng cho phụ tùng và các hạng mục phục dựng. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng một năm.

Từ chiếc xe cũ ban đầu, anh Công cùng một người bạn bắt đầu quá trình phục dựng. Mục tiêu được đặt ra ngay từ đầu là tìm lại những phụ tùng phù hợp, ưu tiên đồ nguyên bản và giữ cho chiếc MC28 sau khi hoàn thiện vẫn mang đúng dáng vẻ, tinh thần của mẫu xe từng khiến anh ấn tượng từ thuở nhỏ.

Theo anh Công, đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong quá trình phục dựng. Những thay đổi được thực hiện chủ yếu nhằm hoàn thiện chiếc xe, trong khi thiết kế và tinh thần nguyên bản của MC28 vẫn phải được duy trì.

"Để chiếc xe sau tất cả vẫn còn đó cái hồn cổ điển mà nó vốn có", anh nói.

Việc tìm phụ tùng tiếp tục là bài toán khó hơn. Theo anh Công, một số nguồn phụ tùng chính hãng cho dòng NSR250R vẫn còn xuất hiện trên các nền tảng mua bán tại Nhật Bản, nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn và đầy đủ theo một bộ.

"Phải săn từng món một, gom góp lại theo thời gian", anh kể.

Từ bộ dàn áo, bình xăng cho tới những chi tiết nhỏ hơn, mỗi món đều được tìm kiếm và lựa chọn theo tiêu chí phù hợp với chiếc xe. Một số phụ tùng quan trọng được đặt mua từ Nhật Bản, nơi NSR250R MC28 được sản xuất.

Động cơ nguyên bản của xe may mắn không gặp hư hỏng nghiêm trọng. Tuy vậy, anh Công vẫn kiểm tra và bảo dưỡng lại bên trong trước khi đưa xe vào quá trình hoàn thiện. Hệ thống điện cũng được kiểm tra để đảm bảo khả năng vận hành.

Hành trình phục dựng Honda MC28 Repsol, săn từng món phụ tùng từ Nhật

Sau nhiều tháng tìm kiếm, những món phụ tùng lần lượt được đưa về. Từ đây, chiếc MC28 bắt đầu chuyển từ một chiếc xe cũ thành một bản phục dựng mang dấu ấn riêng của chủ nhân.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên chiếc xe là hệ thống ống xả Dogfight. Đây là thương hiệu quen thuộc với những người chơi NSR250R lâu năm. Theo anh Công, bộ pô này không chỉ tạo khác biệt về âm thanh mà còn phù hợp với phong cách mà anh hướng tới cho chiếc MC28.

Phần giảm xóc sau cũng được đầu tư đáng kể. Xe sử dụng hệ thống treo GEARS R9 series do GEARS kết hợp T2Racing phát triển riêng cho NSR250R MC28.

Hệ thống này sử dụng bình chứa riêng biệt với giá đỡ chuyên dụng, có thể bố trí tương tự vị trí bình chứa nguyên bản. Lò xo Kicks có độ cứng 14 kg và hệ thống cho phép điều chỉnh độ nén, độ nảy với 14 cấp độ.

Theo anh Công, đây là một trong những hạng mục được lựa chọn không chỉ vì ngoại hình mà còn nhằm cải thiện khả năng điều chỉnh hệ thống treo. Thiết kế của bộ giảm xóc hướng tới cả nhu cầu sử dụng trên đường phố lẫn đường đua.

Ở phần đầu xe, bộ chảng ba và tay lái của T2Racing được sử dụng, bề mặt xử lý anod hóa, kết hợp các chi tiết được khắc laser. Bình dầu phanh cũng được thay bằng sản phẩm bằng nhôm, có cửa sổ quan sát mức dầu và giá đỡ riêng.

Khu vực để chân sử dụng bộ gác chân T2Racing bằng nhôm, xử lý anod hóa. Bộ phận này được thiết kế với các chi tiết bảo vệ gót chân ở hai bên.

Một số chi tiết nhỏ khác như cần đạp khởi động Takegawa, nắp xăng T2Racing, các chi tiết ốc và bu-lông cũng được thay thế. Theo anh Công, những món đồ này không phải là phần quyết định khả năng vận hành của chiếc xe nhưng góp phần hoàn thiện tổng thể.

"Những chi tiết nhỏ dần hoàn thiện, để chiếc xe có sự khác biệt nhưng vẫn giữ được cái chất của MC28", anh nói.

Bộ tản nhiệt cũng được thay thế bằng sản phẩm nhôm của T2Racing. Kích thước tổng thể được giữ tương đương bộ nguyên bản, nhưng số hàng lõi tản nhiệt tăng từ 25 lên 31. Các vị trí kết nối đường nước được thiết kế tương thích với hệ thống nguyên bản.

Mobin sườn SP2 cũng được bổ sung trong quá trình hoàn thiện chiếc xe. Một số chi tiết khác như tấm chắn tản nhiệt, nắp châm nhớt, pát bảo vệ cần đạp khởi động hay các tấm che nhỏ bằng carbon tiếp tục được bổ sung ở giai đoạn cuối.

Đáng chú ý nhất ở phần chân xe là bộ mâm Magtek. Đây vốn là một trong những điểm đặc trưng của phiên bản SP. Mâm magie có ưu điểm về trọng lượng và độ cứng, qua đó giảm khối lượng quay của bánh xe và hỗ trợ khả năng phản hồi của hệ thống treo.

Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên màu sắc ban đầu, anh Công lựa chọn sơn lại mâm màu cam để đồng bộ với tổng thể dàn áo Repsol.

Lốp Dunlop Alpha-14 được sử dụng cho chiếc xe sau khi hoàn thiện. Các chi tiết như gọng giữ đèn, tem thông số, hốc gió, phần đệm tựa lưng cũng lần lượt được xử lý.

Nhìn tổng thể, đây không phải một chiếc NSR250R được giữ nguyên hoàn toàn như khi xuất xưởng. Chủ xe đã can thiệp vào nhiều hạng mục, nhưng theo anh Công, mục tiêu xuyên suốt vẫn là giữ lại hình dáng và tinh thần nguyên bản của MC28, đồng thời tạo ra một chiếc xe phù hợp với sở thích cá nhân.

Sau hơn một năm, chiếc NSR250R MC28 Repsol hoàn thiện và bắt đầu lăn bánh.

Với anh Công, giá trị của dự án không nằm ở việc chiếc xe được trang bị bao nhiêu món đồ hay số tiền đã bỏ ra. Điều quan trọng hơn là quá trình tìm kiếm từng chi tiết, chờ đợi phụ tùng từ Nhật Bản và nhìn chiếc xe cũ dần trở lại hình hài ban đầu.

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