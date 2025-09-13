Câu chuyện “5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng” được đăng tải trên báo VietNamNet mới đây nhận được nhiều bình luận của độc giả.

Theo chia sẻ, 5 anh em (3 trai, 2 gái) trong một gia đình cùng nhau lo đám tang cha. Sau đám tang, số tiền phúng viếng thu được là 60 triệu đồng. Ngay trước mặt mẹ, đàn con cùng nhau bàn bạc phương án sử dụng khoản tiền đó và nảy sinh tranh cãi.

Nửa tháng sau đám tang cha, cô con gái út vẫn quay quắt với câu hỏi “Tiền tài vật chất quan trọng đến thế sao? Đến mức, đàn con phải cãi nhau ngay sau đám tang bố, bất chấp mẹ mình đang gánh chịu nỗi mất mát, đau khổ đến cỡ nào...”.

Chuyện con cái tranh cãi tiền phúng viếng tang cha mẹ khiến nhiều người ái ngại. Ảnh minh họa

Sau đó không lâu, một độc giả khác chia sẻ câu chuyện riêng của mình, cũng liên quan đến khoản tiền phúng viếng.

Theo đó, gia đình có 3 người con trai, cùng lo đám tang cho mẹ vào năm 2024 và cách đây 1 tháng tiếp tục lo đám tang cha. Khoản tiền phúng viếng thu được từ đám tang bố là 100 triệu đồng và trong lúc bàn bạc về phương án sử dụng số tiền này, 3 người con tranh cãi nảy lửa. Sự chi li, so tính thiệt hơn của người anh cả giàu khó khiến 2 em trai chạnh lòng. Người em út tuyên bố: “Em chỉ làm chung nốt 49 và 100 ngày của bố. Sau đó, em tự cúng riêng”.

Chuyện đàn con tranh cãi về khoản tiền phúng viếng khiến nhiều độc giả phẫn nộ. Đa phần đều cho rằng, những người con đã quá bất hiếu, vì đồng tiền mà bỏ qua cảm xúc của người cha/mẹ còn đang sống và đánh mất tình cảm gia đình.

Độc giả Văn Quýnh chia sẻ: “Câu chuyện này tôi đã gặp ở nhiều vùng quê. Tôi thấy thật sự đau lòng khi những người con không coi nhau là ruột thịt. Tiền bạc, lòng sân si biến họ thành những kẻ bất hiếu mà tội lớn nhất của đời người là tội bất hiếu”.

Độc giả Văn Khánh cũng cho rằng, sự ra đi của cha mẹ là mất mát lớn không gì bù đắp được. Thay vì chăm chăm nhìn vào khoản tiền phúng điếu, những người con hãy cùng nhau lo toan tang lễ chu toàn, phần đời còn lại thì yêu thương, đoàn kết để cha mẹ yên lòng nơi chín suối.

“Anh chị em ruột mà không yêu thương nhau thì đừng nói yêu thương ai khác. Tiền tài là vật ngoài thân, đừng vì đồng tiền vô tri mà quên đi tình ruột thịt, máu mủ”, độc giả Văn Khánh viết.

Độc giả Nguyễn Thị Mai có cùng ý kiến: “Mất bố mất mẹ là mất đi chỗ dựa lớn của đời người, còn gì đau đớn hơn nữa mà còn ngồi đó tranh chấp tiền phúng viếng. Cuộc sống như vậy thật sự mệt mỏi, ai rồi cũng về với cát bụi thôi, tham lam từng đồng làm gì. Người cha, người mẹ nào còn sống mà phải chứng kiến cảnh này thì thật là chua xót”.

Nhiều độc giả cho rằng, để không nảy sinh những tình huống éo le liên quan đến tiền phúng viếng, những người con phải mở lòng, độ lượng, nghĩ đến cái nghĩa, cái tình thay vì của cải vật chất.

Độc giả Kim Yên Nguyễn chia sẻ: “Thật xấu hổ cho những đứa con chỉ biết chăm chăm nhìn vào tiền phúng viếng cha mẹ. Hãy tự lo cho bản thân, xây dựng kinh tế thật vững để làm tròn bổn phận lo cho cha mẹ lúc xế chiều và không cần phải tham lam từng đồng tiền phúng lúc cha mẹ mất.

Tôi cũng mong mỗi người chúng ta đều đủ điều kiện và bản lĩnh để viết tấm bảng “Không nhận tiền điếu” trong tang lễ người thân để không có hệ luỵ cho gia đình sau này.

Độc giả Thế Lưu lại cho rằng, để câu chuyện tiền phúng viếng tang cha, tang mẹ bớt phức tạp thì những người con dâu/rể không được can dự. Tất cả đều do con ruột cùng nhau bàn bạc giải quyết. Thậm chí, con gái đã đi lấy chồng, khoản đóng góp tang lễ là tùy tâm cũng không được ý kiến quá nhiều, khiến gia đình xáo trộn.

“Theo quan điểm cá nhân tôi, việc tang ma bối rối, nhà nào có con trai thì con trai đứng ra giải quyết, nhà nào chỉ có con gái thì con gái lo. Các con dâu/rể không can dự vào, tránh gây xích mích. Tiền phúng viếng đem ra lo tang lễ, còn thừa thì để dành lo việc 49, 100 ngày. Chỉ cần đoàn kết và nghĩ cho nhau thì trước sau sẽ ổn”, anh Lưu chia sẻ.

(Tổng hợp)