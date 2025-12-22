NSND Thu Quế mang hàm Đại tá.

NSND Thu Quế sinh năm 1969, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội. Chị là nữ nghệ sĩ hiếm hoi mang hàm Đại tá dù không phải là lãnh đạo nhà hát. NSND Thu Quế có hơn 40 năm phục vụ trong quân ngũ. Năm 1990, chị được tuyển vào Đoàn kịch Quân đội - nay là Nhà hát Kịch nói Quân đội và công tác tại đây cho đến thời điểm hiện tại.

Năm 2007, Thu Quế nhận danh hiệu NSƯT và được phong NSND vào năm 2016 ở tuổi 47. Một năm sau đó, chị lên quân hàm Đại tá. NSND Thu Quế cho biết chị được Thủ trưởng cấp cao của Tổng cục Chính trị trao quyết định nâng lương Đại tá lần 2 ngày 7/7/2025.

Ngoài đời NSND Thu Quế có cuộc hôn nhân kín tiếng với NSƯT Phạm Cường - nguyên Giám đốc Điện ảnh Quân đội.

NSND Quốc Trị cũng là gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả truyền hình, gần nhất là phim Gia đình trái dấu đang phát sóng trên VTV3.

NSND Quốc Trị sinh năm 1957 trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố của ông là thương binh miền Nam tập kết. Anh trai cả và anh trai thứ 4 của ông là thương binh chống Mỹ. Bốn anh em còn lại trong đó có ông xung phong nhập ngũ lúc cao điểm. Ông kể năm 1982 cả nhà ông về Nam Định (nay là Ninh Bình - PV) ăn Tết thì trong nhà có đến 9 người mặc áo lính (bao gồm cả 2 con dâu).

NSND Quốc Trị có 43 năm trong quân ngũ.

NSND Quốc Trị từng rất xúc động chia sẻ với VietNamNet khi vào vai người lính trong phim Không thời gian về Bộ đội Cụ Hồ phát sóng trên VTV: "43 năm trong quân đội, từng đi phục vụ nhiều đơn vị, nhiều địa bàn khác nhau, hòa cùng tâm tư tình cảm của những người lính trong chiến tranh cho đến tận bây giờ, toàn bộ bức tranh của phim Không thời gian như cuộc sống của mình. Với tôi, được nhận vai này giống như cuộc sống đời thực của mình vậy".

Diễn viên Huyền Sâm là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng qua các phim Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Sinh tử, Gia phả của đất, Sóng ngầm, Phố trong làng, Không thời gian, Hoa sữa về trong gió... và hiện tại là thanh tra Nguyệt trong phim chính luận Lằn ranh đang phát sóng trên VTV1. Ngoài đời Huyền Sâm mang hàm Trung tá. Chồng cô - nghệ sĩ Đới Quân mang hàm Thượng tá và hiện là Phó Giám đốc Nhà hát kịch nói Quân đội - nơi Huyền Sâm đang công tác.

Vợ chồng Huyền Sâm và Đới Quân đều là nghệ sĩ quân đội.

Huyền Sâm từng chia sẻ với VietNamNet: "Ở Nhà hát Kịch nói Quân đội, tôi là lính của anh Quân, các vai diễn liên quan trực tiếp đến nhà hát nên anh ấy đều góp ý ngay. Thực tế, ông xã nhận xét về vợ còn gay gắt hơn nhiều người khác để tôi biết mà khắc phục. Anh Quân luôn góp ý và đưa ra phương án chứ không nói chung chung nên tôi rất tôn trọng".

Một cặp vợ chồng mặc áo lính khác cũng quen thuộc với khán giả truyền hình là NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn. Họ từng khiến khán giả ghét cay ghét đắng khi vào vai bố mẹ của Luyến "lươn" trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Hiện NSND Ngọc Thư đang tham gia phim Lằn ranh phát sóng trên VTV1.

NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn.

NSND Ngọc Thư kết hôn với NSƯT Minh Tuấn năm 1989 và họ có thời gian dài công tác tại Nhà hát kịch nói Quân đội. NSND Ngọc Thư từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội vào năm 2015 và sau đó nghỉ hưu với hàm Đại tá.

NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn trong một chương trình của VTV.

NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn đã đoạt nhiều huy chương Vàng, Bạc tại các hội diễn toàn quân và toàn quốc. Trên màn ảnh, NSND Ngọc Thư thường vào vai những người phụ nữ dịu dàng, tần tảo trong các phim Nước mắt đàn bà, Cha tôi và hai người đàn bà, Ngọt ngào và man trá, Chuyện làng Nhô, Người đàn bà không con, Không thời gian...

Trái ngược với những vai diễn hiền lành, cam chịu của vợ, NSƯT Minh Tuấn góp mặt danh sách “diễn viên chuyên đóng những vai phản diện” mà khán giả gọi là "vai đểu". Trong suốt 40 năm đóng phim và diễn kịch, anh đã trở thành một trong những nam diễn viên bị ghét trên màn ảnh.

NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao":