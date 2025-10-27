W-Anh 1.jpg
Chiều tối 27/10, mưa vẫn trắng trời, nước lũ tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) vẫn chưa có dấu hiệu rút. Người dân Hội An túc trực trong nhà, sẵn sàng ứng phó nếu nước lũ tiếp tục dâng cao.

Hiện nhiều người dân ở Hội An vẫn đang hối hả dọn dẹp đồ đạc, tài sản lên cao để "chạy lũ"

Nước lũ từ sông Hoài đã tràn vào nhiều nhà nằm ở khu vực sâu trong trung tâm phố cổ. Người dân hối hả kê đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng.

“Gia đình tôi dọn đồ từ rạng sáng đến giờ vẫn chưa nghỉ. Tối nay nếu nước tiếp tục dâng, chúng tôi vẫn phải túc trực để kê dọn thêm. Nước dâng tới đâu thì mình kê cao tới đó thôi, chứ giờ cũng không biết chuyển đi đâu nữa”, ông Phùng Châu (trú phường Hội An) nói.

Người dân hỗ trợ nhau đưa thiết bị điện tử đến gửi ở những nhà chưa bị ngập để tránh hư hại

Một gia đình dùng ghe để chuyển đồ dùng ra khỏi ngôi nhà bị ngập nước

Lực lượng chức năng túc trực, hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi vùng bị ngập lụt

Các em nhỏ được cha mẹ đưa đi sơ tán

Nước từ sông Hoài tràn qua bờ kè, chảy xiết khiến việc đi lại trong khu phố cổ gặp nhiều khó khăn


Theo UBND phường Hội An, khoảng 17 - 18h chiều 27/10, lũ ở Hội An đạt đỉnh ở trên báo động 3, đồng nghĩa với việc khu phố cổ Hội An sẽ bị ngập nặng trong đợt mưa lũ này


Trong chiều nay, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán người già, trẻ nhỏ đến các điểm tránh lũ an toàn

Nhiều tuyến phố trung tâm của phố cổ ngập sâu hơn 2m, người dân phải di chuyển bằng ghe nhỏ giữa dòng nước đục ngầu

Tài sản của người dân được di chuyển đến nơi an toàn