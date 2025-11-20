Tập 16 - tập cuối Sao nhập ngũ 2025 bắt đầu bằng nhiệm vụ nặng nề nhất mùa giải là hành quân đường dài trong điều kiện nắng gắt và địa hình phức tạp.

Dàn nghệ sĩ phải hành quân trên quãng đường dài 25km đến điểm cao 57 dù thể lực giảm sút sau nhiều ngày luyện tập. Khi hoàn thành nhiệm vụ, Hòa Minzy xúc động, nói tự hào về bản thân vì đã không bỏ cuộc và không cần sự hỗ trợ nào.

Dàn nghệ sĩ hành quân 25km. Ảnh: NSX

Sau buổi hành quân, các nghệ sĩ chuẩn bị bữa trưa cho gần 30 người bằng bếp dã chiến. Diễn viên Huỳnh Anh là bếp trưởng, cùng các đồng nghiệp chia nhau việc thái rau, rửa nguyên liệu, nấu canh, rán trứng...

Thưởng thức bữa cơm cuối cùng trong quân ngũ, rapper Double 2T nói đây là bữa cơm đáng nhớ nhất vì thể hiện sự đoàn kết của cả đội.

Hòa Minzy, Trang Pháp khéo léo nấu nướng. Ảnh: NSX

Sau đó, dàn nghệ sĩ bắt tay vào nhiệm vụ cuối là thực hành đột kích và phát triển chiến đấu tại Trường bắn TB1 - bài kiểm tra tổng hợp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, khả năng xử lý tình huống và tinh thần chiến đấu quyết liệt của toàn trung đội.

Khi trung đội chiếm lĩnh được điểm cao cuối cùng, các chiến sĩ phất cao lá cờ Tổ quốc - báo hiệu hành trình đã kết thúc.

Streamer Độ Mixi nói sẽ ghi nhớ hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay suốt đời để kể lại cho con trai nghe.

Dàn nghệ sĩ xúc động phút chia tay. Ảnh: Chụp màn hình

Diễn viên Diệu Nhi và streamer Hậu Hoàng bật khóc, được chỉ huy động viên. Diệu Nhi trân trọng nhất việc không bao giờ bị đồng đội bỏ lại còn Hậu Hoàng xúc động mạnh vì biết đã đến lúc chia tay.

Người mẫu Linh Ngọc Đàm tiết lộ các thế hệ dòng họ đã ngã xuống trong 2 cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

"Cả nghìn lần tôi tưởng tượng về những gì ông nội, các chú bác... đã trải qua để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nhờ chương trình, tôi được đứng đây nhìn ngắm non sông hùng vĩ của đất nước", cô run giọng.

Diệu Nhi và Hậu Hoàng khóc. Ảnh: Chụp màn hình

Đại diện đơn vị, các chỉ huy ghi nhận nỗ lực của toàn trung đội và trao kỷ niệm chương thay lời tri ân cho hành trình đầy kỷ luật, nghị lực và lòng yêu nước của dàn nghệ sĩ.

Tập cuối khép lại bằng những cái ôm, ánh mắt lưu luyến, nụ cười xen lẫn giọt nước mắt của các nghệ sĩ và chiến sĩ.

Diệu Nhi và Hậu Hoàng chia sẻ

Phát biểu nhiều cảm xúc của Linh Ngọc Đàm