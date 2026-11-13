Bốn điểm đến, ba dòng nhạc và một sân khấu truyền hình trực tiếp được dựng trong 10 ngày bên bờ biển Sầm Sơn. Hành trình khám phá Thanh Hóa là chặng chuẩn bị cuối cùng của các thí sinh Sao Mai 2026 trước đêm Gala ngày 15/11.

Thí sinh Sao Mai 2026 hội ngộ tại các di tích lịch sử

Không trường quay, không bảng điểm, không ban giám khảo, chặng chuẩn bị cuối cùng trước Gala Sao Mai 2026 của các thí sinh vòng chung kết diễn ra trên những cung đường xứ Thanh, từ cổng thành nhà Hồ, di tích Lam Kinh, ruộng bậc thang Pù Luông đến bờ biển Sầm Sơn.

Với các giọng hát Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ của mùa giải năm nay, chuyến đi là dịp hiếm hoi để rời phòng tập, nghe một vùng đất kể chuyện trước khi tự mình kể lại bằng giọng hát. Những thước phim ghi lại hành trình sẽ được giới thiệu tới khán giả truyền hình ngay trong đêm Gala.

Các thí sinh Sao Mai 2026 thăm Thành nhà Hồ....

Dừng chân dưới những cổng vòm đá của Thành nhà Hồ, các thí sinh Sao Mai 2026 đứng trước một trong những công trình kiến trúc đá độc đáo của khu vực Đông Nam Á. Tòa thành được xây dựng năm 1397 và được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới năm 2011. Những khối đá xanh lớn được đẽo gọt, xếp khít vào nhau đến nay vẫn đứng vững.

Với người hát, hình ảnh ấy gợi một liên tưởng rất gần. Kỹ thuật thanh nhạc giống những khối đá nền: khán giả ít khi nhìn thấy, nhưng chính nó quyết định một giọng hát đứng vững được bao lâu trên sân khấu.

Các thí sinh dừng bước ở các liveshow trước cũng trở lại.

Mặt bằng Quảng trường biển Sầm Sơn trên đường Hồ Xuân Hương được bàn giao từ ngày 5/11 để thi công. Từ ngày 10-14/11, sân khấu, âm thanh, ánh sáng và hệ thống kỹ thuật truyền hình trực tiếp được lắp đặt, chạy thử và tổng duyệt. Ngày 13/11, toàn bộ khâu chuẩn bị được rà soát lần cuối.

Với các thí sinh, sân khấu ngoài trời là một phép thử khác hẳn trường quay. Gió biển, khoảng không rộng và khán giả ở ngay trước mặt đòi hỏi người hát làm chủ hơi thở, giữ giọng ổn định và kết nối được với đám đông.

Các thí sinh Sao Mai tới di tích Lam Kinh và Pù Luông.

11 giọng hát các thế hệ Sao Mai trở lại, thí sinh dừng bước cũng góp mặt

Gala Sao Mai 2026 được chia thành 3 phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi vòng chung kết: “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”. Bên cạnh các thí sinh mùa giải năm nay, chương trình có sự góp mặt của 11 ca sĩ khách mời như: Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Thành Lê, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh và Quách Mai Thy.

Hồ Quỳnh Hương là ca sĩ khách mời trong gala.

Đáng chú ý, các thí sinh đã dừng bước ở những liveshow trước cũng trở lại sân khấu. Một số thí sinh sẽ song ca, hòa giọng cùng các nghệ sĩ đi trước có chung dòng nhạc. Đêm Gala vì thế là dịp để mỗi giọng hát nhìn lại hành trình của mình tại Sao Mai, bất kể kết quả cuối cùng.

Gala Sao Mai 2026 diễn ra lúc 21h ngày 15/11 tại Thanh Hóa. Chung kết và trao giải Sao Mai 2026 diễn ra lúc 21h ngày 22/11. Tất cả sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV3, nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thí sinh Khánh An tại Sao Mai 2026:

Ảnh: BTC

Clip: Đỗ Quyên