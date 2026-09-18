Sáng 18/9, Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo công bố 16 thí sinh chính thức bước vào vòng chung kết Sao Mai 2026. Vòng chung kết diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam, truyền hình trực tiếp lúc 21h trên kênh VTV3 và các nền tảng số của Đài từ ngày 27/9-29/11/2026.

Từ thí sinh Sao Mai 2025 thành nữ phó giáo sư chấm Sao Mai 2026

PGS.TS.Tân Nhàn tại họp báo sáng 18/9.

Tại sự kiện, cùng với việc công bố 16 thí sinh tài năng, BTC cũng đồng thời ra mắt BGK vòng chung kết gồm NSND Tấn Minh, PGS.TS.Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Ca sĩ, NSƯT Tân Nhàn là một trong những thí sinh trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai 2005. Hiện chị là PGS.TS, trưởng khoa Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, nữ ca sĩ cho biết vô cùng hạnh phúc vì là thí sinh bước ra và trưởng thành từ Sao Mai 2005. Sau 21 năm Tân Nhàn được quay lại đây với vai trò cầm cân nảy mực trong cuộc thi âm nhạc uy tín hàng đầu tại Việt Nam. "Đó là điều vô cùng hạnh phúc của Tân Nhàn", chị nói.

Dù vậy, nữ ca sĩ không giấu nổi sự áp lực khi ngồi vào vị trí này. "Khi công bố danh sách giám khảo, đó không chỉ là niềm vinh hạnh mà còn là áp lực mà BTC giao cho. Khán giả cả nước từ đó sẽ nhìn vào uy tín của BGK nên chúng tôi áp lực nặng nề hơn, cân nhắc nghiêm túc hơn khi có quyết định chính xác nhất để tìm ra những thí sinh tài năng nhất. Đây là cuộc thi uy tín mà bất cứ người học nhạc yêu nhạc nào cũng tự hào khi được đứng trên sân khấu.

Từng là thí sinh Sao Mai, được tham gia Sao Mai là phần thưởng vô cùng hạnh phúc với bất cứ nghệ sĩ nào. Chặng đường này, vòng tiếp theo này là vòng quý giá nhất với bất cứ nghệ sĩ trẻ nào và giải thưởng sẽ giá trị hơn chiếc ô tô hay căn nhà mà giải thưởng khác hướng tới", Tân Nhàn chia sẻ.

Chia sẻ của PGS. Tân Nhàn về niềm vui và áp lực khi làm giám khảo Sao Mai 2026:

Sao Mai tìm kiếm giọng hát hay nhưng cũng phải có nhân cách

Tại sự kiện, Sao Mai Thành Lê - giải Nhất dòng nhạc dân gian tại Sao Mai 2007 xúc động mang tới tấm thẻ nhỏ ghi số báo danh 15 đã đi theo mình từ cuộc thi Sao Mai đến nay. 19 năm qua cô luôn giữ bên mình dù trải qua bao lần chuyển nhà.

Ông Nguyễn Đức Hoà - phó BTC Sao Mai 2026 chia sẻ mong muốn Sao Mai sẽ sống lâu trong lòng khán giả và hy vọng năm tới sẽ có show trình diễn của Sao Mai nhân 30 năm ra đời của chương trình.

Top 16 vào vòng chung kết toàn quốc Sao Mai 2026. Trong số này có nhiều thí sinh giành giải cao tại các cuộc thi hát trước đó.

Ông Nguyễn Vọng Ngàn - Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng với 16 thí sinh vào chung kết Sao Mai năm nay, dấu ấn họ để lại trong công chúng mới là giá trị nghệ thuật lớn nhất. Ông mong muốn chương trình sẽ tìm kiếm những tài năng toàn diện, tìm ra những giọng hát đẹp có khả năng chuyên môn, nghệ sĩ thực thụ có nhân cách và làm chủ sân khấu. "Giọng hát hay có thể gây trầm trồ trên sân khấu nào đó nhưng nhân cách và bản lĩnh nghề nghiệp mới giúp các nghệ sĩ sống mãi", ông nói.

NSƯT Đỗ Thanh Hải - Phó Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định Sao Mai không chỉ là cuộc thi, uy tín của Sao Mai được tạo nên bởi tính chuyên môn. Tuy nhiên, NSƯT Đỗ Thanh Hải nhìn nhận thương hiệu có truyền thống không có nghĩa là bằng lòng với những gì mình có vì đời sống âm nhạc đang phát triển nhanh. Do vậy Sao Mai 2026 cần giữ giá trị cốt lõi về chuyên môn song cũng phải đổi mới về hình thức. "16 thí sinh không chỉ bước vào cuộc thi để tìm ra người được giải nhưng tôi mong các bạn coi đây là cơ hội nghề nghiệp quan trọng", ông nói.

Giải Sao Mai 2026 đề cao tính đa năng và đa dạng của thí sinh, kết hợp nền tảng kỹ thuật thanh nhạc với tư duy học thuật và âm nhạc đương đại. Mỗi vòng thi là sự tranh tài trên 2 yếu tố cốt lõi: giọng hát xuất sắc và khả năng trình diễn đặc sắc, giàu cảm xúc.

Theo đó, tiêu chí tuyển chọn năm nay hướng tới những thí sinh có tài năng toàn diện: vững vàng về kỹ thuật thanh nhạc, có tư duy âm nhạc rõ ràng, khả năng xử lý tác phẩm tốt, đồng thời làm chủ sân khấu và truyền tải trọn vẹn cảm xúc âm nhạc tới khán giả. Cuộc thi cũng mở rộng độ tuổi dự thi, áp dụng cho thí sinh từ đủ 18-30 tuổi.

Các thí sinh vào chung kết Sao Mai trình diễn tại sự kiện.

Đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 diễn ra ngày 22/11/2026, nằm trong tuần lễ hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba cùng các giải thưởng khác: Giải Khán giả bình chọn, Giải Ấn tượng, Giải Phong cách, Giải Triển vọng... Bên cạnh giải thưởng, các thí sinh đạt giải cao sẽ được BTC tạo điều kiện tham gia những chương trình do VTV sản xuất.

Ảnh, clip: VTV, Sơn Hà