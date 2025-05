Ngày 7/5, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nghi phạm Nguyễn Ngọc Tuấn (46 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) đã tử vong khi nhảy cầu Cần Thơ. Tuấn là nghi phạm chém vợ nguy kịch.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, bà A.T.M (41 tuổi, ngụ ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình) kết hôn và đưa 2 con riêng về sống chung với Nguyễn Ngọc Tuấn.

Thời gian chung sống, giữa Tuấn và bà M. thường xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 29/3, bà M. đến thuê phòng trọ tại xã Song Phú để ở cùng 2 con. Khoảng 17h ngày 26/4, Tuấn chạy xe máy đến nơi trọ của bà M. để nói chuyện.

Sau đó, Tuấn ra về. Một lúc sau, Tuấn quay lại nhà trọ đưa mùng mền và xảy ra mâu thuẫn với bà M. Trong lúc tức giận, Tuấn lấy con dao ở khu vực nấu ăn chém nạn nhân đến bất tỉnh.

Sau khi gây án, Tuấn cầm dao ra ngoài, lấy xe máy chạy khỏi hiện trường. Bà M. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP Cần Thơ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khám nghiệm hiện trường. Qua xác minh, công an xác định Tuấn là nghi phạm nên truy tìm.

Qua công tác truy vết, lực lượng công an phát hiện xe máy BS 64E1-481.64 do Tuấn là chủ sở hữu được Công an phường Hưng Phú (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tạm giữ trong vụ nghi vấn một người bỏ lại xe trên cầu Cần Thơ nhảy xuống sông Hậu tự tử.

Ngày 28/4, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã tìm thấy thi thể Nguyễn Ngọc Tuấn.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Tuấn là bị can trong vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Song Phú, huyện Tam Bình vào tháng 3 vừa qua.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can vào ngày 25/4. Trong thời gian chờ phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam thì Tuấn dùng dao chém vợ như nói trên.