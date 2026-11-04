ẤN ĐỘ - Tấm kính cửa sổ trời trên chiếc SUV điện siêu sang Mercedes-Maybach EQS bất ngờ bung ra khi xe đang chạy khoảng 80 km/h. Sự cố xảy ra với chiếc xe mới sử dụng khoảng 6 tháng, tiềm ẩn nguy hiểm cho các phương tiện phía sau.

Theo trang CarToq, người đăng bài có tên Ayush Adwani cho biết sự cố xảy ra khi chiếc đang lái chiếc xe Mercedes-Maybach EQS trên một tuyến đường lớn gần Dhule, bang Maharashtra. Thời điểm đó, xe đang chạy với tốc độ khoảng 80 km/h và cửa sổ trời vẫn ở trạng thái đóng. Tuy nhiên, tấm kính cửa sổ trời trên xe bất ngờ bung ra, văng xuống đường.

Đoạn video được chủ xe chia sẻ cho thấy chiếc SUV điện hai tông màu đen Obsidian và vàng ánh kim dừng bên đường sau sự cố. Phần kính trên nóc xe bị mất, để lộ khu vực cửa sổ trời bị hư hỏng.

Xem video:

Đáng chú ý, theo lời chủ xe, một người đi xe máy chạy ngay phía sau chiếc SUV đã suýt bị tấm kính rơi trúng. Với tốc độ lưu thông khoảng 80 km/h, một tấm kính cửa sổ trời lớn văng khỏi ô tô có thể trở thành vật cản nguy hiểm, gây tai nạn cho những phương tiện phía sau. May mắn, người đi xe máy không bị thương.

Trong bài đăng, chủ xe bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây là sự cố không thể chấp nhận được đối với một mẫu xe thuộc phân khúc siêu sang. Người này đồng thời gắn thẻ các tài khoản mạng xã hội chính thức của Mercedes-Benz Ấn Độ và đề nghị hãng có phản hồi.

Theo thông tin được đăng tải, chiếc Mercedes-Maybach EQS gặp sự cố mới chỉ sử dụng khoảng 6 tháng. Điều này khiến vụ việc càng gây chú ý, bởi đây không phải trường hợp hư hỏng trên một chiếc xe đã qua nhiều năm sử dụng.

Tại Ấn Độ, Mercedes-Maybach EQS có giá khởi điểm khoảng 2,4 crore rupee (tương đương gần 7 tỷ đồng, chưa tính các khoản thuế và chi phí liên quan). Mercedes-Benz Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự cố.

Hiện chưa có thông tin xác định nguyên nhân khiến tấm kính cửa sổ trời bung khỏi xe. Cũng chưa rõ đây là lỗi riêng lẻ trên chiếc xe gặp sự cố hay vấn đề liên quan đến một lô sản phẩm. Do đó, khả năng triệu hồi xe vẫn cần chờ kết quả kiểm tra và đánh giá từ nhà sản xuất.

Vụ việc cũng tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số người dùng nghi ngờ chất lượng lắp ráp và thiết kế kỹ thuật của xe, trong khi những ý kiến khác đặt câu hỏi về mức độ cần thiết của cửa sổ trời toàn cảnh trên ô tô, đặc biệt khi bộ phận này có thể trở thành rủi ro nếu xảy ra sự cố.

Mercedes-Maybach EQS được Mercedes-Benz giới thiệu tại Ấn Độ vào tháng 9/2024, là mẫu SUV điện cao cấp nhất của thương hiệu Maybach tại thị trường này. Xe được phân phối với phiên bản EQS 680, sử dụng hệ thống hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 658 mã lực và mô-men xoắn cực đại 950 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh 4Matic.

Mẫu SUV điện này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Bộ pin dung lượng 122 kWh cho phạm vi hoạt động công bố theo tiêu chuẩn WLTP khoảng 611 km sau mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 31 phút theo thông số nhà sản xuất.

Theo Cartoq

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