Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 28/6, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ cháy xe khách.

Thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 23B-005.xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Hà Nội - Thanh Hóa. Khi đến Km338+700, thuộc địa phận xã Trung Chính, xe bất ngờ gặp sự cố rồi bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe trên cao tốc. Ảnh: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để triển khai chữa cháy và xử lý vụ việc. Đến khoảng 15h cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt.

Tuyến cao tốc bị tắc đường kéo dài cục bộ. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Vụ việc cũng khiến giao thông trên tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên xe có nhiều hành khách. Rất may, khi phát hiện đám cháy, tất cả hành khách đã nhanh chóng rời khỏi xe nên không có thiệt hại về người.