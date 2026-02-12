XEM VIDEO:

Chiều 12/2 (25 Tết), một xe tải đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội, giữa lúc lượng phương tiện đổ dồn về quê tăng cao.

Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, xe tải BKS 34H-002.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam – Bắc. Khi đến Km53+670, đoạn qua xã Xuân Hòa (tỉnh Đồng Nai), phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía trước, tài xế nhanh chóng điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp rồi rời khỏi cabin. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm phần đầu xe; cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa.

Lực lượng chức năng xử lý đám cháy. Ảnh: A.X

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị thiêu rụi, nhiều bộ phận biến dạng, hư hỏng nặng sau vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn phương tiện rời cao tốc ra Quốc lộ 1. Ảnh: A.X.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cũng có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức điều tiết, phân luồng phương tiện qua khu vực, bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, lực lượng chức năng tạm thời chặn lối ra theo hướng về Quốc lộ 1 để phục vụ công tác chữa cháy và xử lý hiện trường, hạn chế phương tiện dồn về khu vực xảy ra sự cố.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.