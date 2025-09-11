Truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra hôm 8/9 tại trường Liangzhu (thuộc Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, Hàng Châu). Theo đoạn video do nữ sinh ghi lại, toàn bộ lớp học – từ bàn ghế, máy tính cho tới sàn nhà – đều bị dính nước thải.

Ảnh: Weibo

Nữ sinh buộc phải cởi giày, đứng giữa lớp khóc lóc vì không biết cách nào thoát khỏi tình cảnh éo le. Ngay sau đó, đại diện nhà trường giải thích nguyên nhân là do đường ống dẫn nước thải trên trần lớp học bị tắc nghẽn, dẫn đến vỡ bất ngờ.

"Thời điểm xảy ra sự cố, chỉ có duy nhất em học sinh nữ đang ngồi trong lớp làm bài tập về nhà. Chúng tôi đã lập tức tiến hành vệ sinh và khử trùng không gian phòng học bị ảnh hưởng theo đúng quy định", đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Ảnh: Weibo

Hiện tại, phòng học trên được cho là đã đủ điều kiện để có thể sử dụng lại.

Tuy nhiên, nhà trường không đề cập gì đến tình trạng của nữ sinh bị ảnh hưởng, khiến dư luận phẫn nộ. Trường Liangzhu vì thế hứng chịu nhiều chỉ trích vì bị cho là “trốn tránh trách nhiệm” và xử lý “không thỏa đáng”.

“Ở Hàng Châu – một trong những đô thị hiện đại của Trung Quốc, mà chuyện này cũng xảy ra sao?”; “Họ chỉ nói nữ sinh đang làm bài tập chứ không quan tâm gì thêm, thật quá đáng”… là một số bình luận gay gắt trên mạng xã hội.