Đăng Khôi vừa ra mắt album Thanh xuân năm ấy đánh dấu hành trình đáng nhớ tại Anh trai vượt ngàn chông gai, cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Ca sĩ Đăng Khôi ra mắt album mới.

“Sau một thời gian dài im ắng, tôi từng nghĩ mình đã ‘qua thời’, khó có thể trở lại với các sân khấu âm nhạc lớn. Nhờ có Anh trai vượt ngàn chông gai, tôi lại được sống trong tình yêu thương của khán giả. Đó là chặng đường quá đẹp, ngỡ như chỉ gặp được trong mơ”, anh chia sẻ.

Nam ca sĩ tự tin trở lại sân khấu sau thời gian vắng bóng.

Album mang đến những ca khúc gắn liền với thanh xuân của Đăng Khôi. 8 ca khúc được phát hành trong album gồm: Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Chiếc lá tình yêu, Ngày nhớ đêm mong (kết hợp Liên Bỉnh Phát), Chỉ còn là giấc mơ (kết hợp Trương Thế Vinh, Duy Nhất), Gửi chồng tương lai (kết hợp Trang Pháp, Thủy Anh), Hè muộn (Bằng Kiều)...

Những giai điệu vốn quen thuộc với khán giả được phối lại, làm mới để phù hợp với xu hướng âm nhạc hiện hành nhưng không mất đi những cảm xúc hoài niệm.

Bên cạnh phong cách ballad, pop và R&B quen thuộc - những thể loại gắn liền với tên tuổi Đăng Khôi, album còn có thêm điểm nhấn là các bản song ca và kết hợp với nghệ sĩ khách mời.

Mỗi ca khúc trong album đều gợi nhắc 1 phần ký ức thanh xuân của Đăng Khôi và khán giả.

Nam ca sĩ chia sẻ dự án được chuẩn bị trong thời gian dài, từ việc lựa chọn ca khúc, phối khí đến dàn dựng các màn trình diễn live.

Mỗi chi tiết đều được chăm chút nhằm mang đến trải nghiệm âm nhạc chỉn chu và cảm xúc nhất cho người nghe.

"Đây không chỉ là 1 album âm nhạc mà còn là hành trình hồi tưởng, mang đậm dấu ấn cá nhân của Đăng Khôi", anh nói.

Đăng Khôi, 43 tuổi, quê Hà Nội. Anh từng đoạt giải "Nam ca sĩ trẻ triển vọng" Làn Sóng Xanh 2007. Trong 15 năm ca hát, anh phát hành 10 album, trong đó có nhiều bài được yêu thích như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh.

Năm 2013, anh kết hôn với Thủy Anh và có 2 con trai. Sau cưới, Đăng Khôi hiếm khi xuất hiện trên sân khấu, thỉnh thoảng ra vài MV.

Clip Đăng Khôi hát "Cô bé mùa đông"

Cùng ngày, nghệ sĩ trẻ Nguyen Tran cũng vừa ra mắt single đầu tay What’s the Point?

Ca khúc khắc họa cảm giác cô đơn giữa đám đông khi ta tưởng như có đủ mọi điều kiện để hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng.

Nghệ sĩ trẻ Nguyen Tran - con trai của trưởng ban nhạc Bức Tường Trần Tuấn Hùng.

Ca khúc được chính Nguyen Tran sáng tác, thể hiện và sản xuất. Là con trai của guitarist Trần Tuấn Hùng - Trưởng ban nhạc Bức Tường hiện nay, ngay từ khi còn đi học phổ thông, Nguyen Tran đã tham gia hỗ trợ Bức Tường trong việc sản xuất demo cho 2 album: Con đường không tên và Cân bằng.

Năm 2023, anh ghi dấu ấn qua sự kiện biểu diễn cùng Bức Tường giữa vịnh Hạ Long.

Sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông và Sản xuất Âm nhạc tại Đại học Denison, Ohio, Mỹ, Nguyen Tran hiện sinh sống và làm việc tại Los Angeles.

Anh mang đến âm nhạc sự kết hợp giữa tính tự sự của ca sĩ - người sáng tác và nguồn năng lượng phóng khoáng của alternative rock.

Ở xứ người, Nguyen Tran cảm nhận rõ sự cô đơn hơn bao giờ hết. Bài hát này là cách anh trải lòng với thế giới và hy vọng sẽ có nhiều người tìm thấy sự đồng cảm trong đó.

Ca khúc được anh viết bằng tiếng Anh thể hiện tinh thần hòa nhập và lan tỏa rộng hơn trong 1 thế giới toàn cầu hóa.

Guitarist Trần Tuấn Hùng kể con trai yêu nhạc từ nhỏ. Điều khiến anh bất ngờ là từ năm lớp 7, cậu đã ngồi xem YouTube hàng giờ những video của các ban nhạc Rock kỳ cựu như Pink Floyd, Queen, Mark Knofler hay Nirvana - điều ít gặp ở các cậu bé cùng tuổi.

Trần Tuấn Hùng đã gửi con trai cho guitarist Lê Hùng Phong dìu dắt 1 thời gian để nắm được những điều cơ bản nhất của guitar. Sau này, cậu tìm tòi, tự học và phát triển bản thân.

"Nhiều lần được đứng trên sân khấu biểu diễn với Bức Tường có thể khiến cho bạn ấy tự tin hơn cũng như thêm yêu thích bộ môn nghệ thuật này…

Tôi và gia đình luôn ủng hộ các con được sống hết mình với đam mê, miễn là phải làm cho ra làm và có trách nhiệm với bản thân cũng như với xã hội”, nam rocker bày tỏ.

MV "What’s the Point?" của Nguyen Tran

