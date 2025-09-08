Theo cảnh sát bang New South Wales, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 6/9. Nạn nhân được xác định là Mercury Psillakis (57 tuổi).

Ảnh minh họa: National Geographic

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước đó ông Psillakis cùng một nhóm bạn xuống biển lướt sóng từ khoảng 9h sáng. Khi đang cách bờ khoảng 100m, ông bất ngờ bị một con cá mập trắng dài hơn 3m lao tới tấn công dữ dội.

Bạn bè lập tức lao vào hỗ trợ, đưa ông vào bờ trong tình trạng mất nhiều máu, thương tích nghiêm trọng. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt, song Psillakis được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Skynews

Ngay sau đó, giới chức bang New South Wales đã đóng cửa toàn bộ các bãi biển từ Manly đến Narrabeen. Trực thăng, máy bay không người lái và thiết bị giám sát hiện đại được triển khai để truy tìm con cá mập và đảm bảo an toàn cho khu vực.

Vụ việc cũng buộc chính quyền tạm dừng kế hoạch thử nghiệm loại bỏ lưới cá mập tại một số khu vực ven biển, khi mối lo ngại về an toàn du khách một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận.

Trước đó, hệ thống lưới ngăn cá mập đã được lắp đặt tại 51 bãi biển, từ Newcastle đến Wollongong, nhằm giảm thiểu nguy cơ cá mập tấn công. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, lưới không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời còn gây hại cho nhiều loài sinh vật biển khác.