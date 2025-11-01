Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ kỷ niệm

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (cựu học sinh K20 của trường); Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà; những thế hệ thầy, cô giáo và cựu học sinh của Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tại Hà Nội; các em học sinh đang học tập, rèn luyện tại trường.

10 năm trước, những người con vùng cao từng học dưới mái trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã cùng nhau thành lập Hội Cựu học sinh tại Hà Nội. Hội ra đời với mong muốn được gắn kết, sẻ chia và gìn giữ sợi dây nghĩa tình giữa thầy cô, bạn bè.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Hội Cựu học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. 10 năm qua, Hội đã trở thành ngôi nhà chung của hàng trăm cựu học sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Các hoạt động của Hội từ những buổi gặp mặt, hỗ trợ nhau trong công việc đến giúp đỡ các thế hệ học sinh mới đều đong đầy nghĩa tình và tinh thần đoàn kết.

Chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc dưới mái Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự ghi nhớ sâu sắc công lao của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ nhân viên của trường đã dày công dạy dỗ, nuôi dưỡng để mỗi thế hệ học trò trưởng thành như ngày hôm nay. "Trong các thế hệ học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc có nhiều người tài năng đang đóng góp tích cực cho xã hội. Mong rằng các thế hệ học trò luôn giữ mãi tình cảm với mái trường, coi đây là hành trang để tự tin bước đi trong cuộc đời mỗi người”, ông nói.

Ông căn dặn các em học sinh hãy coi việc học tại trường là nền tảng quan trọng, hành trang kiến thức quý giá cho công việc, cuộc sống sau này. “Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Các em học sinh hôm nay hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn, học tập tốt, trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước", Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhắn nhủ.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà nhấn mạnh: Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chính sách dân tộc, để học sinh dân tộc thiểu số có được môi trường học tập tốt nhất

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà khẳng định: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc với gần 70 năm xây dựng và trưởng thành là môi trường giáo dục tốt, đã ươm mầm tri thức cho nhiều thế hệ học sinh, đào tạo nên nhiều con người xuất sắc như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng nhiều cá nhân thành đạt có những đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả đạt được của nhà trường trong công tác giảng dạy và học tập, rèn luyện. Thứ trưởng tri ân và cảm ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ giáo viên Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc trong công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ dành sự quan tâm, hỗ trợ để thầy và trò nhà trường có được môi trường giáo dục tốt nhất. Đặc biệt, tới đây, trường sẽ được xây dựng khang trang hơn, đáp ứng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Thứ trưởng mong muốn nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng cho rằng, Hội cựu học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã lan tỏa những giá trị tích cực, tinh thần đoàn kết, gắn bó, truyền cảm hứng, tạo động lực để các thế hệ học trò hôm nay tiếp tục vươn lên. "Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chính sách dân tộc, để học sinh dân tộc thiểu số có được môi trường học tập tốt nhất”, Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà tặng hoa tri ân các thầy cô giáo Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí ấm áp, tràn đầy nghĩa tình thầy trò. Đây là dịp đặc biệt để thầy và trò hội ngộ, cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, tri ân các thầy cô giáo đã hết lòng vì sự nghiệp trồng người và tự hào về những thành quả mà các thế hệ học sinh đạt được.

Các thế hệ thầy cô giáo và cựu học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chụp ảnh lưu niệm

Đây cũng là ngày hội gắn kết các dân tộc, nơi tình người lan tỏa giữa lòng Thủ đô. Sự kiện còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về học sinh dân tộc thiểu số tự tin, bản lĩnh, giàu nghị lực và nhân ái. Mỗi thành công của họ hôm nay là kết tinh của nỗ lực, của tình thầy trò và là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của những giá trị mà Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã vun đắp suốt gần 70 năm qua.