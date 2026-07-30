Trình làng từ năm 2024, thương hiệu xe điện MOVE đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi phủ sóng thần tốc đến 34 tỉnh thành với mạng lưới hơn 300 cửa hàng toàn quốc. Tính đến nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục khẳng định bệ phóng hạ tầng vững chắc khi sở hữu 3 nhà máy sản xuất quy mô hơn 100.000 m² và dải sản phẩm hơn 10 mẫu xe đa dạng.

Chuỗi 300 cửa hàng Xe điện MOVE nhanh chóng phủ sóng toàn quốc

Trên nền tảng nội lực 16 năm dẫn đầu từ thương hiệu Kingsport, sự bứt phá của MOVE không chỉ minh chứng cho năng lực vận hành quy mô lớn, mà còn cho thấy các bước chuẩn bị bài bản trong lộ trình đồng hành lâu dài cùng mục tiêu Net Zero của Chính phủ.

Những kế hoạch phía sau chiến lược tự chủ công nghệ

Thị trường xe điện tại Việt Nam hiện nay cạnh tranh gay gắt. Sự bão hòa về kiểu dáng cùng chất lượng không đồng đều khiến nhiều người tiêu dùng hoài nghi, vô hình trung hình thành tâm lý coi xe điện chỉ là phương tiện phụ cho các quãng đường di chuyển ngắn.

Nhìn thấy điểm nghẽn thị trường là cơ hội lớn, CEO Kingsport đã quyết định mở rộng sang lĩnh vực sản xuất xe điện. Năm 2024, MOVE trình làng với lối đi không ít thử thách: Tự chủ sản xuất và làm chủ công nghệ lõi.

Kể từ khi ra mắt, MOVE liên tục mở rộng hạ tầng sản xuất. Đầu năm 2026, doanh nghiệp khởi công nhà máy thứ 3 tại Hưng Yên với quy mô 30.000 m², nâng tổng công suất toàn hệ thống lên đến 480.000 xe. Dù chi phí đầu tư lớn, nhờ thừa hưởng nền tảng gần hai thập kỷ từ Kingsport trong vận hành, chế tạo cơ khí hạng nặng và quản trị sản xuất cũng trở thành lợi thế để doanh nghiệp từng bước làm chủ các khâu trọng yếu, từ khung sườn, động cơ đến pin.

Đầu năm 2026, MOVE chính thức khởi công xây dựng nhà máy số 3 tại Hưng Yên, phục vụ mục đích tự chủ công nghệ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp không ngừng đầu tư vào dây chuyền hiện đại và đội ngũ nghiên cứu phát triển (R&D), tập trung tối ưu các công nghệ lõi như pin, động cơ, hệ thống quản lý pin (BMS), đảm bảo hiệu suất vận hành của xe qua hàng nghìn chu kỳ sạc. Đây là cơ sở để MOVE làm chủ chất lượng, tối ưu chi phí, mang đến các sản phẩm hiệu năng cao cho khách hàng, đồng thời làm nền tảng để phát triển các dòng sản phẩm mới, bắt kịp xu thế thay đổi liên tục của người dùng.

Đánh giá về định hướng này, ông Lê Trường Mạnh - CEO Xe điện MOVE và Kingsport nhấn mạnh: "Đầu tư vào sản xuất và làm chủ công nghệ luôn là con đường nhiều thách thức, đòi hỏi nguồn lực lớn và sự kiên định trong dài hạn. Tuy nhiên, đó là nền tảng để chúng tôi chủ động nghiên cứu, liên tục cải tiến và phát triển những thế hệ xe điện có hiệu năng cao, độ bền tốt hơn, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dùng”.

Đồng hành dài hạn, nâng tầm đời sống Việt

Nói về mục tiêu sắp tới, ông Lê Trường Mạnh khẳng định: “Dù xây dựng hai doanh nghiệp ở những lĩnh vực khác nhau, tôi luôn theo đuổi một triết lý xuyên suốt: kiến tạo cuộc sống hạnh phúc cho người Việt. Cho nên, khi chất lượng sống được cải thiện, phương tiện di chuyển cũng phải nâng cao chất lượng”.

CEO Xe điện MOVE phát biểu về định hướng xây dựng nền tảng để nâng cấp sản phẩm

Ông Lê Trường Mạnh cho biết MOVE đang hoàn thiện thế hệ xe điện mới, tập trung nâng cấp toàn diện về động cơ, quãng đường di chuyển, công suất vận hành, khả năng tăng tốc cùng hệ thống tiện ích thông minh. Bộ sưu tập dự kiến ra mắt thị trường vào giữa tháng 8/2026.

Những gì doanh nghiệp này đang làm đã cho thấy nỗ lực trong việc thay đổi định kiến của người dùng, hướng đến nâng chuẩn chất lượng xe điện trên thị trường, chứng minh đây có thể trở thành phương tiện di chuyển chính yếu và đáng tin cậy.

Bên cạnh cải tiến sản phẩm, MOVE không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi. Trên nền tảng đội ngũ kỹ thuật và mạng lưới 2 trung tâm, 25 trạm bảo hành kế thừa từ Kingsport, doanh nghiệp đã triển khai chính sách giao xe tận nơi miễn phí và bảo hành tại nhà lên đến 10 năm. Cách tiếp cận này mang lại sự an tâm cho khách hàng không chỉ từ chất lượng phương tiện, mà còn bằng dịch vụ đồng hành xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Với chất lượng sản phẩm ngày càng cải tiến và dịch vụ hậu mãi toàn diện, MOVE nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của khách hàng

Việc hoàn thiện đồng thời năng lực sản xuất, công nghệ, mạng lưới phân phối và dịch vụ sau bán hàng cho thấy MOVE đang chuẩn bị nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới. Đây chính là cơ sở để thị trường kỳ vọng vào một thế hệ xe điện Việt mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn và được phát triển trên một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Bích Đào