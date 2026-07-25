Xe đạp điện đang trở thành phương tiện được nhiều gia đình lựa chọn cho nhu cầu đi học của học sinh ở những quãng đường ngắn. Bên cạnh yếu tố giá bán, phụ huynh thường quan tâm đến kích thước xe, chiều cao yên, khả năng vận hành, độ an toàn cũng như hệ thống đại lý và bảo hành.

Thị trường xe đạp điện Việt Nam hiện khá đa dạng với cả thương hiệu trong nước và nước ngoài. Mức giá trải rộng từ khoảng 8-30 triệu đồng, tùy phân khúc, dung lượng pin/ắc quy và trang bị.

Trong đó, phân khúc dưới 10 triệu đồng chủ yếu tập trung ở các mẫu xe đạp điện cơ bản dành cho học sinh, với các thương hiệu như Asama, DKBike, Nijia, Yadea, PEGA HKBike...

Dưới đây là 4 mẫu đáng chú ý trên thị trường có giá dưới 10 triệu đồng hiện được bán tại các đại lý phân phối xe điện chính hãng theo ghi nhận tổng hợp của VietNamNet.

PEGA HKBike M133: Giá đề xuất khoảng 9,9 triệu đồng, phạm vi quãng đường 75km

Tại hệ thống cửa hàng PEGA Việt Nam, mẫu xe đạp điện HKBike M133 đang được chào bán với giá đề xuất 9,9 triệu đồng.

Xe có thiết kế quen thuộc với khung thép kết hợp vỏ nhựa ABS, với kích thước tổng thể 1.630 mm x 720 mm x 1.110 mm, trọng lượng khoảng 36 kg và tải trọng tối đa 140-180 kg.

PEGA HKBike M133. Ảnh: PEGA Việt Nam.

Xe sử dụng động cơ điện 220W đạt chuẩn chống nước IP65, kết hợp bộ ắc quy 48V-20Ah. Tốc độ tối đa đạt 25 km/h, trong khi quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên tới 75 km. Xe còn được trang bị màn hình LCD 4,3 inch, hệ thống chống trộm, điều khiển từ xa và phanh tang trống trước/sau.

Ưu điểm của mẫu xe đạp điện thương hiệu Việt là quãng đường di chuyển dài và nhiều tiện ích trong tầm giá. Điểm hạn chế là trọng lượng xe tương đối lớn, có thể gây khó khăn khi dắt xe đối với học sinh.

Yadea X-Sky: Giá đại lý 8,99 triệu đồng, phạm vi quãng đường 60km

Yadea X-Sky là mẫu xe đạp điện thương hiệu Trung Quốc, được sản xuất tại nhà máy Yadea Việt Nam tại Bắc Ninh. Xe có giá bán niêm yết 11,99 triệu đồng. Tuy nhiện, hiện nay mẫu xe này đang được hệ thống xe điện Việt Thanh giảm giá khá sâu chỉ còn 8,99 triệu đồng.

Xe sở hữu kiểu dáng thể thao với các đường nét góc cạnh, kích thước tổng thể 1.550 x 665 x 1.025 mm, chiều cao yên 760 mm, khoảng sáng gầm 140 mm và trọng lượng 73 kg. Xe được trang bị lốp không săm kích thước 60/100-10, góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Yadea X-Sky. Ảnh: Xe điện Việt Thanh

Về vận hành, Yadea X-Sky sử dụng động cơ điện GTR có công suất 700W, kết hợp bộ điều khiển FOC cho tốc độ tối đa khoảng 35 km/h. Nguồn điện đến từ bộ ắc quy Graphene TTFAR 48V22Ah. Sau mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển hơn 60 km.

Ưu điểm của Yadea X-Sky thiết kế gọn nhẹ, phù hợp với người mới sử dụng xe đạp điện và quãng đường vận hành đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày. Tuy nhiên, động cơ 700W chỉ phù hợp với nhu cầu đi phố, khả năng tăng tốc và leo dốc không quá nổi bật.

Ngoài ra, việc sử dụng ắc quy thay vì pin lithium cũng khiến thời gian sạc và hiệu suất sử dụng chưa thể cạnh tranh với một số mẫu xe điện đời mới trên thị trường.

Asama EBK: Giá niêm yết từ 9,3-9,5 triệu đồng, phạm vi quãng đường 50km

Tại website chính thức của đại lý xe điện Bluera Việt Nhật, mẫu xe đạp điện Asama EBK đang được niêm yết giá dao động từ 9,3-9,5 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Asama EBK là dòng xe đạp điện thương hiệu Đài Loan, được lắp ráp sản xuất tại Việt Nam. Mẫu xe có thiết kế truyền thống với kích thước gọn gàng 1770 mm x 660 mm x 1150 mm, giỏ để đồ phía trước, khung thép chịu lực phủ sơn tĩnh điện chống gỉ. Xe sử dụng vành nhôm kết hợp lốp 22 inch, phù hợp khi di chuyển trong đô thị.

Asama EBK. Ảnh: Dailyxedien

Xe được trang bị động cơ điện cho tốc độ tối đa khoảng 25-35 km/h, sử dụng ắc quy hoặc pin, cho quãng đường di chuyển 40-50 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống giảm xóc trước và sau, phanh cơ hai bánh cùng bàn đạp trợ lực là những trang bị tiêu chuẩn.

Ưu điểm của Asama EBK là thiết kế đơn giản, dễ điều khiển và là thương hiệu xe đạp điện đã gia nhập thị trường Việt Nam từ sớm, đầu những năm 2000. Tuy nhiên, xe có ít tiện ích hiện đại hơn so với một số đối thủ.

Nijia 133C Mini: Giá khoảng 10 triệu đồng, phạm vi quãng đường 50km

Nijia 133C Mini là mẫu xe đạp điện của thương hiệu Đài Loan. Mẫu xe này hiện đang có giá bán 10 triệu đồng tại hệ thống xe điện Bảo Nam.

Nijia 133C Mini. Ảnh: Xe điện Bảo Nam.

Xe có kích thước tổng thể 1.640 x 640 x 1.200 mm, chiều cao yên 760 mm. Nijia 133C Mini sử dụng hệ thống 4 bình ắc quy 48V-12Ah, cho tốc độ tối đa khoảng 35-45 km/h và quãng đường di chuyển 40-50 km sau mỗi lần sạc đầy. Thời gian sạc từ 6-8 giờ, tích hợp tính năng tự ngắt khi pin đầy. Xe có tải trọng tối đa 120 kg.

Về trang bị, Nijia 133C Mini sử dụng lốp không săm kết hợp vành thép đúc, phanh cơ ở cả hai bánh. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc dầu phía trước và lò xo giảm chấn thủy lực phía sau, giúp xe vận hành ổn định hơn trên nhiều điều kiện mặt đường.

Ưu điểm của Nijia 133C Mini là thiết kế nhỏ gọn, tốc độ và quãng đường di chuyển đáp ứng nhu cầu đi học hằng ngày. Dù vậy, xe chỉ sử dụng phanh cơ và chưa được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như màn hình LCD hay cổng sạc USB như một số mẫu xe cùng phân khúc.

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