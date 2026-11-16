Theo hãng thông tấn Jiji Press, ngày 16/11, Tòa án quận Tokyo xét xử Saito Shinji, 44 tuổi, cựu thành viên nhóm hài Jungle Pocket, về tội giao cấu và dâm ô không có sự đồng ý với một phụ nữ ngoài 20 tuổi cùng tham gia ghi hình, vụ việc xảy ra trên xe phục vụ ghi hình ngoại cảnh.

Thẩm phán chủ tọa Ito Yuko nhận định nỗi đau mà người phụ nữ phải chịu là “vô cùng lớn” và tuyên phạt bị cáo 4 năm tù. Viện công tố trước đó đề nghị 7 năm. Luật sư bào chữa đề nghị tuyên vô tội với lý do bị cáo tin rằng nạn nhân đã đồng ý. Phía bị cáo kháng cáo ngay trong ngày.

Theo cáo trạng, ngày 30/7/2024, tại quận Shinjuku, danh hài Saito sờ ngực người phụ nữ trên chiếc xe ghi hình đang đỗ, sau đó vào buổi chiều có hành vi tấn công tình dục cô. Theo Tokyo Sports, đây là lần đầu 2 người gặp nhau, cả 2 cùng đến đó để ghi hình một chương trình tạp kỹ. Người phụ nữ là nhân viên văn phòng, đồng thời có hoạt động trên mạng xã hội.

Saito Shinji (Jungle Pocket) lĩnh 4 năm tù vì tấn công tình dục Ảnh: Asagei

Tòa án Tokyo bác lập luận “có sự đồng ý” của danh hài Saito Shinji

Tại các phiên xử, Saito thừa nhận có quan hệ tình dục với người phụ nữ nhưng khẳng định cô đã đồng ý. Anh khai người phụ nữ khen anh là thành viên cô thích nhất trong nhóm nên nghĩ cô có tình cảm với mình. Luật sư bào chữa đề nghị tuyên vô tội và lập luận bị cáo và nạn nhân chỉ là 2 khách mời cùng chương trình, Saito không có vị thế nào để gây sức ép.

Tòa không chấp nhận lập luận này. Theo Jiji Press, thẩm phán Ito đánh giá lời khai của nạn nhân về những gì đã xảy ra là cụ thể, chân thực và về cơ bản nhất quán. Lời khai này khớp với nội dung các tin nhắn cô gửi cho mẹ và người thân. Cô cũng trình báo cảnh sát. Vì vậy, tòa kết luận lời khai của nạn nhân là đáng tin cậy.

Nạn nhân từ chối 25 triệu yen dàn xếp của Saito Shinji

Tại phiên xử thứ 2 ngày 17/3, người phụ nữ khai trực tuyến từ một phòng riêng. Cô ban đầu có thiện cảm với Saito, cho rằng anh cởi mở, sẵn sàng trò chuyện cả với người ngoài nghề như cô.

Theo Tokyo Sports, cô cho biết sau vụ việc, phía Saito đã qua luật sư đề nghị dàn xếp. Ban đầu họ đưa ra mức tiền thấp hơn, sau đó nâng lên 25 triệu yen (khoảng 4 tỷ đồng), kèm điều kiện cô không yêu cầu xử lý hình sự và Saito được tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Nạn nhân khai đã mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), thường xuyên bị ám ảnh bởi những hình ảnh hôm đó, mất ngủ, tinh thần bất ổn, không dám đi qua những con đường gợi nhớ vụ việc, phải nghỉ việc ở công ty. Cô nói từng nghĩ đến việc nhận tiền dàn xếp để trang trải cuộc sống vì không thể đi làm. Tuy nhiên, thấy thái độ của Saito tại phiên xử đầu tiên, không hối lỗi, không nhận tội, cô quyết định từ chối và đề nghị tòa tuyên án tù giam.

Ngày 5/8, nạn nhân có mặt tại tòa, ngồi sau vách ngăn để trình bày ý kiến. Cô gọi Saito là “con quái vật không hiểu tiếng người” và cho rằng việc coi sự cự tuyệt của người khác là đồng ý cho thấy nhận thức méo mó nghiêm trọng. Trong lời nói sau cùng, Saito cúi đầu xin lỗi nhưng vẫn mong tòa hiểu rằng khi đó anh tin người phụ nữ đã đồng ý.

Cựu thành viên nhóm hài Jungle Pocket (ngoài cùng bên phải) Ảnh: jprime

Saito Shinji bán bánh, mở kênh YouTube trong thời gian hầu tòa

Jungle Pocket thành lập năm 2006, là một trong những nhóm hài nổi tiếng của công ty Yoshimoto Kogyo. Đầu tháng 8/2024, Saito vắng mặt trong các chương trình truyền hình. Ngày 20/9, Yoshimoto Kogyo thông báo anh tạm nghỉ vì lý do sức khỏe. Ngày 7/10/2024, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ việc sang viện công tố. Cùng ngày, Yoshimoto Kogyo chấm dứt hợp đồng quản lý với Saito, Jungle Pocket tiếp tục hoạt động với 2 thành viên là Ota Hirohisa và Otake. Ngày 26/3/2025, Saito bị truy tố nhưng không bị tạm giam.

Từ tháng 4/2025, Saito tự đi bán bánh baumkuchen ở nhiều địa phương. Tháng 10/2026, anh mở kênh YouTube cá nhân. Trong video đăng ngày 25/10, anh nói tình hình tài chính đang khó khăn và anh đang tìm việc mới.

Do bị cáo kháng cáo, bản án chưa có hiệu lực. Vụ án sẽ được xét xử tiếp tại Tòa án cấp cao Tokyo.

Minh Phi