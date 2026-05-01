Theo Mirror, Ross Davidson bị kết án sau 2 phiên tòa với hàng loạt tội danh gồm 2 tội hiếp dâm, 1 tội mưu toan hiếp dâm, 3 tội tấn công tình dục và 2 tội quay lén. Các hành vi phạm tội xảy ra với 6 nạn nhân nữ trong giai đoạn từ tháng 8/2013 đến tháng 12/2019.

Tại phiên tuyên án ở Tòa án Wood Green Crown Court, thẩm phán nhận định trong khi sự nghiệp âm nhạc của Ross phát triển, nam ca sĩ lại có hành vi “đáng xấu hổ” với phụ nữ suốt nhiều năm. Ông cho rằng bị cáo đã đối xử thiếu tôn trọng với những người từng yêu thương và tin tưởng mình.

Nam ca sĩ Ross Davidson.

Công tố viên cho biết một số bằng chứng quan trọng được trích xuất từ điện thoại của Ross, trong đó có video quay cảnh xâm hại một phụ nữ và nhiều đoạn ghi hình cho thấy anh ta đụng chạm các nạn nhân khi họ đang ngủ, không thể phản kháng. Nhiều phụ nữ chỉ biết mình bị xâm hại sau khi cảnh sát liên hệ điều tra.

Trước tòa, nam ca sĩ khẳng định mọi mối quan hệ đều có sự đồng thuận, song bồi thẩm đoàn vẫn tuyên có tội ở nhiều cáo buộc nghiêm trọng.

Nhiều nạn nhân có mặt tại phiên xử và mô tả những tổn thương tâm lý kéo dài sau vụ việc. Một người cho biết cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn, luôn sống trong lo âu và mất cảm giác an toàn. Sau bản án, phía công tố gọi Ross là “kẻ săn mồi tình dục” và nhấn mạnh anh ta đã phải chịu trách nhiệm cho những tội ác gây ra.

Ross Davidson từng hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Ross Wild, góp mặt trong vở nhạc kịch We Will Rock You và từng làm giọng ca chính của nhóm Spandau Ballet vào năm 2018.

