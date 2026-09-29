Lăn xả với vai diễn, trầy xước, chảy máu trên phim trường

Trong Út Lan 2, nghệ sĩ Kiều Oanh đảm nhận vai dì Tư Bảnh - người nắm giữ nhiều bí mật, đồng thời là một trong các mắt xích khởi nguồn bi kịch của các nhân vật. Vai diễn nặng tâm lý đánh dấu sự trở lại ấn tượng với điện ảnh của nữ nghệ sĩ sau nhiều năm.

Kiều Oanh trở lại ấn tượng trong "Út Lan 2".

Kiều Oanh cho biết chuẩn bị thể lực từ vài tháng trước khi phim bấm máy. Nhiều cảnh quay khiến nữ nghệ sĩ trầy xước, bầm dập, thậm chí chảy máu. Có lúc máu thật hòa lẫn với máu giả trên phim trường, chị chỉ kịp xử lý vết thương, nghỉ một lúc rồi tiếp tục công việc.

“Lúc diễn chẳng nhớ gì nhưng khi buông ra mới biết mình đau. Tôi bị trầy, chảy máu đau lắm nhưng cứ xức dầu, rượu thuốc, nghỉ ngơi đôi chút rồi lại làm tiếp. Dù chấn thương nhưng tôi hạnh phúc vì được lăn xả, sống với vai diễn”, Kiều Oanh chia sẻ.

Các cảnh hành động như đu, bay, treo người trên không được nữ nghệ sĩ tự thực hiện gần như toàn bộ. Chỉ ở các phân đoạn quá nguy hiểm hoặc khi cơ thể đã thấm mệt, chị mới nhờ đội ngũ cascadeur.

Kiều Oanh quan niệm mỗi vai diễn dù chính hay phụ đều cần có thời gian bồi đắp, đầu tư. Quan niệm này được chị học từ các thế hệ tiền bối: “Không có vai nhỏ, chỉ có diễn viên có làm cho nó lớn lên hay không”.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ nữ trung niên như Hồng Đào, Hồng Vân, Việt Hương, Thanh Thủy, Lê Khánh… ghi dấu ấn trong các dự án điện ảnh có doanh thu cao.

Nghệ sĩ sống khép kín, hướng nội nên ít mối quan hệ showbiz.

Trước việc bị đặt mình lên bàn cân với các đồng nghiệp nữ, Kiều Oanh cho rằng đó là quyền của khán giả, song mọi sự so sánh đa phần xuất phát từ tình yêu thương.

“Tôi hay nói đùa mỗi người cầm cây cân tự cân để biết mình nhiêu ký thì được. Một tháng có vài phim Việt ra mắt, lượng cung nhiều mà bao nhiêu diễn viên vẫn thiếu. Mỗi người một vẻ điện ảnh mới phong phú”, nữ nghệ sĩ nói.

Vốn sống hướng nội, khép kín, Kiều Oanh sau giờ diễn liền trở về ngay với gia đình. Chị dành phần lớn thời gian cho người thân thay vì tụ tập, giao lưu bên ngoài. Vì thế, dẫu hoạt động nghệ thuật nhiều năm, nữ nghệ sĩ không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết trong giới.

12 năm hôn nhân bình yên, chưa từng gây gổ với chồng NSƯT

Cuộc sống của Kiều Oanh khá bình dị, phần lớn đều xoay quanh gia đình. Chị thức dậy từ 6h để chuẩn bị cho con đi học, sau đó dành thời gian cho bản thân. Không có lịch làm việc, nữ nghệ sĩ ở nhà dọn dẹp, nấu ăn. Khi phải đi quay xa dài ngày, chị luôn tranh thủ sắp xếp mọi thứ chu toàn rồi mới yên tâm lên đường.

Kiều Oanh và ông xã - NSƯT Hoàng Nhất thấu hiểu nên hôn nhân luôn nhẹ nhàng, bình yên.

Kiều Oanh may mắn có ông xã - NSƯT Hoàng Nhất - đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Mỗi khi chị tham gia dự án mới, anh chủ động chuẩn bị thuốc men, chăm sóc sức khỏe, động viên vợ.

“Chồng nói tôi cứ yên tâm làm tốt công việc, những việc bên ngoài để anh lo. Ngược lại tôi cũng động viên, chia sẻ các công việc riêng của anh. Hôn nhân cần nhất là sự vun đắp, san sẻ”, chị kể.

Với nghệ sĩ, sự đồng hành trong hôn nhân không nhất thiết phải là điều lớn lao mà bắt đầu từ việc biết nghĩ cho nhau, hiểu và cảm thông với công việc của đối phương.

Cả hai thường trêu đùa để không khí gia đình mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, bình yên. Ngần ấy năm bên nhau, họ cũng chưa từng khắc khẩu hay gây gổ. Kiều Oanh kể bản thân vốn lanh lợi trên sân khấu nhưng về nhà lại ít nói, trong khi ông xã cũng là người trầm tính nên hiếm khi có chuyện để gây gổ.

“Tôi có sẵn máu hài nên đụng chuyện là giỡn, có thể vì vậy mà người ta đâu nỡ giận. Tôi nghĩ mình cứ mang niềm vui, sự tích cực vào gia đình tự khắc không khí sẽ dễ chịu hơn rất nhiều”, chị nói.

Hai con Whitney và Callie là tài sản lớn nhất được vợ chồng Kiều Oanh vun vén nhiều năm qua. Whitney Yến Khang - con lớn của Kiều Oanh - đang du học ngành công nghệ tại Hong Kong, trong khi con nhỏ học lớp 3.

Kiều Oanh chăm chỉ tích góp để lo cho tương lai 2 con.

Kiều Oanh tự hào vì các con ngoan, hiểu chuyện và có nhiều năng khiếu. Con gái lớn chơi nhiều nhạc cụ, có bằng quốc tế về âm nhạc. Chị không áp đặt con theo đuổi nghệ thuật như cha mẹ mà giữ vai trò đồng hành, định hướng.

Vốn tính lo xa, Kiều Oanh dành dụm một khoản riêng trong nhiều năm để chuẩn bị cho việc học của con, xem đây là cách chủ động vun vén cho tương lai của từng bé.

“Mấy chục năm tôi cũng tích góp một khoản riêng cho con. Những điều đó tôi đã chuẩn bị sẵn, còn phần mình thiếu hụt ra sao cũng ráng chịu chứ không đụng vào tiền con”, chị bày tỏ.

Clip danh hài Kiều Oanh chia sẻ

Ảnh, clip: Tư liệu, NVCC