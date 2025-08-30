Gần đây, danh hài Thúy Nga thường xuyên đăng tải ảnh trên mạng xã hội. Ở tuổi U50, chị theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm.

Thúy Nga tự tin diện lại bikini sau gần 10 năm.

Thúy Nga cũng không ngại đăng loạt ảnh diện áo tắm, tự tin khoe dáng sau giảm cân.

“Gần 10 năm rồi tôi mới dám trở lại chụp bikini, cái gì cũng có, chỉ có chiều cao là không", chị tếu táo.

Thúy Nga được nhiều bạn bè trêu “hồi xuân”, phong cách sexy không thua kém bất cứ cô gái nào.

Chị ưa thích váy áo màu sắc, phong cách trẻ trung.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, diễn viên khéo chọn trang phục, phối đồ. Chị tự tin diện những bộ váy màu sắc, phom dáng ôm khoe đường cong cơ thể.

Thúy Nga tiết lộ dù bận rộn, chị luôn cố giữ tinh thần trẻ trung, vui vẻ với cuộc đời. Để giữ gìn sức khỏe, chị chăm chạy bộ, tập yoga và chăm sóc da, cố gắng sống lành mạnh, khoa học.

Thúy Nga cố gìn giữ sắc vóc dù cuộc sống bận rộn.

"Tôi nghĩ phụ nữ bất cứ tuổi nào cũng nên làm đẹp để cuộc sống không bị nhàm chán và cảm thấy tự tin hơn khi bước ra ngoài", Thúy Nga nói với VietNamNet.

Thúy Nga cùng gia đình sang Mỹ định cư năm 2011. Nữ nghệ sĩ mua nhà tại tiểu bang California - nơi có đông người Việt nhất để có cảm giác gần gũi và tiện cho việc sinh hoạt nghệ thuật.

Sau nhiều năm, Thúy Nga sắm thêm bất động sản mới có giá hơn 1 triệu USD (gần 30 tỷ đồng).

Nhà hơn 1 triệu USD được Thúy Nga tậu năm 2023.

Thúy Nga cho biết trước nay chị không có thói quen chia sẻ ảnh nhà cửa vì quan niệm đây là "chốn riêng tư".

"Tôi thỉnh thoảng chỉ đăng một vài góc trong nhà được cắm hoa, bài trí chỉnh tề vì cảm thấy tâm đắc. Còn nhà là nơi để ở nên giữ kín đáo cho mình và gia đình sẽ tốt hơn", chị chia sẻ.

Chị tận dụng khoảng sân sau làm vườn trồng cây, tiếp đãi bạn bè.

Bên ngoài nhà là khoảng sân khá rộng và thoáng. Thúy Nga dành để làm một khu vườn nhỏ, trồng ngải cứu, cần, rau thơm, hành lá, trái thơm... Nữ nghệ sĩ tự tay mua hạt giống, bón phân, tưới nước chờ đến ngày thu hoạch.

Chị vui với cuộc sống làm “nông dân”, mỗi ngày tưới cây, chăm bón, ngắm nhìn nông sản mình trồng lớn lên từng ngày.

"Đôi lúc không làm gì ra nhìn cây nhìn lá cũng nhẹ người, để nhớ về quê hương", chị nói. Số rau trái thu hoạch được Thúy Nga trữ tủ lạnh và mang đi biếu bạn bè, hàng xóm.

Hiện Thúy Nga chăm chỉ làm việc, tích góp để cuộc sống mình và con gái vững vàng hơn.

Là mẹ đơn thân, chị rèn cho mình sự mạnh mẽ, tự tin và bình yên, buông xả những điều tiêu cực để hướng tới những gì tốt đẹp nhất.

"Trong hành trình đời người sẽ có những lúc vấp váp và có bài học để thay đổi, tu tâm để cuối đời và kiếp sau được bình an. Tôi mong sau cơn mưa sẽ là một tương lai tươi sáng chào đón mình phía trước", Thúy Nga trải lòng.

Clip Thúy Nga diện váy đi siêu thị

Lê Minh

Ảnh, clip: NVCC