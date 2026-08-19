Công an tỉnh Phú Thọ chiều 19/8 phát đi thông tin cho biết: Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị N.T.Q.T. (SN 2002, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện lưu trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Theo đó, chị T. tố giác Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) có hành vi giao cấu trái ý muốn với mình vào ngày 5/7/2026. Sự việc xảy ra tại căn hộ SK125 thuộc khách sạn Lynn Times Thanh Thủy, thôn 5, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với bị hại, những người biết việc và đối tượng liên quan để xác minh.

Đến ngày 17/8, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiếu về tội Hiếp dâm, quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an cho biết việc thông báo nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và người dân hiểu đúng bản chất vụ án, không tin theo các thông tin thất thiệt, gây mất an ninh trật tự.