Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, hôm 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can về tội hiếp dâm.

Cùng xác nhận nội dung trên, luật sư Lê Hồng Hiển, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại cho biết thêm, người bị hại là một cô gái trẻ (công dân Hoa Kỳ gốc Việt) trở về Việt Nam thực tập tại một ngân hàng. Thông qua những người bạn mới quen, cô tham gia chuyến đi tới khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Phú Thọ.

Theo nội dung tố giác được luật sư cung cấp, sau một buổi tối ăn uống, vui chơi cùng nhóm bạn, rạng sáng hôm sau, cô gái cho rằng mình bị một nam thanh niên trong nhóm dùng sức khống chế, quan hệ tình dục trái ý muốn.

Sau sự việc, cô gái phải đi khám, điều trị và chịu những ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. Gia đình sau đó mời Hãng luật Lê Hồng Hiển và cộng sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cô gái.

Đáng chú ý, luật sư Hiển cho biết, sự việc xảy ra ngày 5/7 nhưng hơn hai tuần sau cô gái mới chính thức trình báo với cơ quan chức năng.

Theo luật sư, khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc trình báo khá dài khiến quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ gặp nhiều khó khăn. Vụ việc không có hình ảnh, bản ghi âm trực tiếp hay người chứng kiến; một số dấu vết sinh học cũng không còn khả năng thu thập.

Sau khi tham gia bảo vệ người bị hại, các luật sư đã cùng người tố giác rà soát toàn bộ diễn biến, hệ thống hóa và giao nộp cho cơ quan chức năng những tài liệu còn có thể kiểm chứng. Các tài liệu gồm tin nhắn được gửi ngay sau sự việc, hồ sơ khám và điều trị, thư viết tay, bản ghi âm, lời khai của những người liên quan cùng một số dữ liệu điện tử khác.

Sau gần một tháng làm việc với các cơ quan chức năng, phía luật sư Hiển đã nhận được thông báo về việc cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.