Đồng Nai:

Ngày 30/8, Công an phường Trị An (Công an TP Đồng Nai) đang tạm giữ Trần Trung Như (34 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn) và Trần Văn Phú (56 tuổi, ngụ phường Trị An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Lực lượng chức năng phát hiện Như cùng thùng giấy chứa cá thể tê tê. Ảnh: CAP Trị An

Trước đó, tối ngày 25/8, trong lúc tuần tra trên đường ĐT767, lực lượng Công an phường Trị An phát hiện Như chạy xe máy chở Phú có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có một thùng giấy chứa một cá thể động vật còn sống, nghi là tê tê. Tổ công tác lập biên bản bắt quả tang, thu giữ tang vật và đưa 2 người về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Như khai đầu tháng 8, trong thời gian cưa cây tràm thuê tại khu phố Hiếu Liêm, người này vào khu vực ven rẫy thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đặt bẫy săn thú rừng.

Ngày 24/8, Như kiểm tra bẫy và phát hiện cá thể tê tê mắc bẫy nên bắt giữ.

Chiều hôm sau, Như liên hệ nhờ Phú tìm người mua. Phú đồng ý và đi xe máy đến gặp Như. Sau đó, Như đem thùng giấy chứa cá thể tê tê lên xe rồi chở Phú đi tìm nơi tiêu thụ thì bị công an phát hiện.

Hiện Công an phường Trị An đang xác minh nguồn gốc cá thể tê tê, làm rõ vai trò của từng người để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.