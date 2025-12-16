Ngày 16/12, tại Km9+900 tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan, Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng phát hiện xe khách biển kiểm soát 74H-010.xx có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều thùng xốp chứa 11 cá thể nghi là cầy mực (thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm). Ngoài ra, trên xe còn có 9 cá thể động vật khác đã bị cắt đầu, chân, chưa xác định được chủng loại.

Số lượng lớn thịt động vật nghi hoang dã được phát hiện trên xe khách. Ảnh: G.X

Làm việc với cơ quan công an, tài xế H.Đ.Y. (sinh năm 1984, trú xã Khe Sanh, Quảng Trị) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Hiện tại, vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý.