Hai đối tượng là Bùi Mạnh Hùng (47 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Quý (45 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 5/7, anh Lừ Văn T. (35 tuổi,trú tại tỉnh Sơn La) điều khiển xe ô tô lưu thông trên Quốc lộ 6A theo hướng Hà Nội – Sơn La.

Khi đến khu vực đèo Đá Trắng, thuộc phường Mai Châu, tỉnh Phú Thọ thì bị 1 xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander màu trắng, BKS: 15K-388.04 vượt lên chặn đầu.

Ngay sau đó, 2 người đàn ông từ xe Xpander bước xuống, trên tay cầm dao găm và một vật giống súng quân dụng, có hành vi chửi bới, đe dọa khiến anh T. hoảng sợ.

Sự việc được người dân ghi lại và phản ánh trên mạng xã hội, đồng thời anh T. cũng trình báo cơ quan công an.

Đối tượng rút súng đe dọa tài xế. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an các phường Mai Châu, Mường Bi của tỉnh Phú Thọ và Công an các xã, phường thuộc huyện Mộc Châu (cũ), tỉnh Sơn La tiến hành xác minh, truy tìm các đối tượng có liên quan.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện chiếc xe 15K-388.04 đang đỗ trước nhà nghỉ Tường Vy, thuộc tổ 5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Qua đấu tranh, đối tượng Hùng và Quý thừa nhận hành vi sử dụng dao găm và súng ngắn K54 đe dọa tài xế T.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bức xúc vì không vượt được xe của anh T. trên đường.

Lực lượng công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 dao găm (dạng lưỡi lê tự chế); 1 khẩu súng ngắn K54 (do Quý vứt tại bụi cây gần nhà nghỉ); 1 xe ô tô BKS: 15K-388.04 cùng nhiều vật dụng, tài liệu có liên quan khác.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.