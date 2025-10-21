XEM CLIP:

Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết một tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ đã tông trực diện vào một thiếu tá công an, hất nạn nhân lên capo.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 20/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh).

Khi phát hiện chiếc ô tô 5 chỗ có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế chuyển hướng di chuyển.

Thiếu tá CSGT bị hất lên capo. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển phương tiện, tông thẳng vào cán bộ CSGT và hất người này lên capo, rồi lái xe rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Chiếc xe chỉ di chuyển được khoảng 30m thì gặp ùn tắc giao thông và không thể tiếp tục đi tiếp. Lúc này, tổ công tác đã phối hợp với người dân khống chế tài xế và đưa về trụ sở Công an phường Trường Vinh để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Thành Công (45 tuổi, trú tại phường Trường Vinh). Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.