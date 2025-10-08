Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Đặng Văn Sang (SN 1998, trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương), đối tượng điều khiển ô tô lao như điên vào quán nhậu khiến một người phụ nữ tử vong, đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Đặng Văn Sang tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h40 ngày 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai), Đặng Văn Sang đã xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (SN 1999), trú cùng thôn.

Tại đây, do mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Đặng Văn Sang lấy một con dao trong quán Ốc Nướng Ngon đuổi đánh N.Q.S., nhưng được một số người có mặt trong quán can ngăn nên vụ việc tạm dừng.

Sau đó, thấy N.Q.S. vừa đi đến quán Xóm Nhậu (cạnh quán Ốc Nướng Ngon) vừa có hành vi khiêu khích, Đặng Văn Sang đã điều khiển ô tô BKS 77A-312.24 lao thẳng vào quán Xóm Nhậu với tốc độ cao, tông trúng N.Q.S. và bà L.T.Q. (SN 1970, trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương) đang đứng trong quán.

Hậu quả, bà L.T.Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và tử vong lúc 23h15 cùng ngày; N.Q.S. bị thương. Sau khi gây ra vụ việc, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Công an xã Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.