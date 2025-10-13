Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được vinh danh với "Địa đạo"

Chiều 13/10, Uỷ ban Nhân dân (UBND) TPHCM tổ chức lễ chúc mừng và trao bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Quyết định nêu rõ cơ quan quản lý tặng bằng khen cho ông Bùi Thạc Chuyên - sản xuất, biên kịch và đạo diễn phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học - nghệ thuật nhân Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, kèm theo mức tiền thưởng 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao tặng bằng khen của UBND thành phố đến đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM chia sẻ bộ phim ra đời nhân dịp kỷ niệm một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và TPHCM.

Tác phẩm để lại niềm tự hào, xen lẫn nhiều cảm xúc khi trình chiếu, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trong đó, TPHCM cũng góp sức tích cực trong quá trình sản xuất và hậu kỳ phim.

"Chính quyền và những người làm công tác văn hóa như chúng tôi thấy vui, vinh dự khi phim nhận nhiều tình cảm ấm áp của mọi người.

UBND TPHCM đã có ý kiến chỉ đạo để các cơ quan phối hợp chặt chẽ, làm sao để lan tỏa bộ phim đến với công chúng", bà Thúy phát biểu.

Buổi trao bằng khen có sự góp mặt của diễn viên Thái Hòa, Hồ Thu Anh - nam, nữ chính của phim. Họ dành lời chúc mừng đến đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và mong anh có thêm nhiều tác phẩm ấn tượng trong thời gian tới.

Các diễn viên Thái Hòa, Hồ Thu Anh và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (từ trái qua) nhận hoa chúc mừng.

Nhận bằng khen, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khiêm tốn nói anh chỉ là một thành phần của đoàn làm phim. Anh xin được thay mặt nhận vinh dự này cho cả ê-kíp.

Nam đạo diễn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, các cơ quan ban ngành TPHCM đã dành sự quan tâm lớn cho Địa đạo. Nhờ thế, anh và ê-kíp mới có thể thực hiện tác phẩm được đánh giá là "rất khó", đòi hỏi nhiều nguồn lực lớn.

Bùi Thạc Chuyên hy vọng trong tương lai có thể có thêm nhiều phim về đề tài chiến tranh - cách mạng đến với công chúng, để họ hiểu hơn giá trị lịch sử của dân tộc.

"Địa đạo" thành công nhờ sự khích lệ, cổ vũ từ tập thể

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên rất cảm động khi nhận bằng khen, nhất là được trao vào thời điểm sắp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên xúc động vì nhận phần thưởng ý nghĩa với tác phẩm "Địa đạo".

Bùi Thạc Chuyên quan niệm điện ảnh là ngành nghệ thuật mà nó sẽ chỉ tốt khi tất cả mọi người cùng tham gia góp sức vào. Thành công và sức lan tỏa của Địa đạo là một minh chứng rõ ràng nhất.

"Tôi nghĩ việc của mình là làm phim thôi và việc đó sẽ có thể làm tốt hơn rất nhiều nếu được khích lệ. Đôi khi sự cổ vũ dù nhỏ cũng có thể làm cho người nghệ sĩ thấy mình được tin tưởng, từ đó giúp họ có nguồn cảm hứng làm nên những điều tưởng như không thể", Bùi Thạc Chuyên chia sẻ.

Dịp này, Bùi Thạc Chuyên bày tỏ mong mỏi công chúng dành sự quan tâm nhiều hơn tới văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng.

"Điện ảnh góp phần thúc đẩy thương hiệu quốc gia của Việt Nam đối với bạn bè trên thế giới", anh nói thêm.

Clip đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ

Bộ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối do Bùi Thạc Chuyên làm đạo diễn kiêm viết kịch bản, quy tụ dàn diễn viên gồm Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Hoàng Minh Triết... Sau khi ra mắt, tác phẩm nhận về những lời khen ngợi từ giới chuyên môn và đạt thành công lớn về mặt doanh thu khi thu về 172,5 tỷ đồng (kinh phí sản xuất 55 tỷ).

Ảnh, clip: HK